日银如期维持政策不变 美/日关键在区间破败

美元/日元周五(6月19日)亚盘震荡打横，汇价交投于123.00水平附近。日本央行维持货币政策不变，一如市场预期。

日本央行宣布维持货币政策不变，承诺继续以每年80万亿日元的速度扩大基础货币。该政策决定以8比1的投票结果通过。

日本央行表示，日本经济继续呈现温和复苏，货币宽松正发挥预期效果，将继续实行QQE直到稳定实现2%通胀目标。

声明同时显示，木内登英提议将每年购买日债的规模削减为45万亿日元，但遭多数委员的反对。木内登英还提议根据有弹性的物价目标，在必要时继续买进资产及维持零利率政策。但该提议也遭反对。

日本央行称，将从明年开始减少政策会议的次数，每年政策会议的次数将从当前的14次下降至8次。将不再继续公布月度经济报告，该报告将被整合进季度展望报告之中。每次会议之后的一周左右，央行将公布包含政策会议观点摘要的文件。

消息公布后，美元/日元表现温和，震荡交投于123.00关口附近。毕竟，此次除了会议、经济报告公布周期的变化外，货币政策、通胀及经济前景等关键信息都和之前的会议基本一致。

就后市而言，美元/日元的关键在于何时令122.80-123.17区间破败，从而可以给出日内的大致方向。

基本面方面，目前没有需要注意的关键点，除非黑田东彦下午又释出容易令市场产生歧义的信息。此前，黑田称日元实际有效汇率没有下行空间令美元/日元暴跌。但之后其又澄清说的是实际有效汇率，并非名义汇率。