A股泡沫破灭只是时间问题？

事实上，在沪综指突破5000点后市场震荡明显加剧，机构对于后市的分歧加大，与此同时，有更多机构警告A股存在泡沫。

上证综指周四尾盘再度跳水，跌幅超3%，事实上，在沪综指突破5000点后市场震荡明显加剧，机构对于后市的分歧加大，与此同时，有更多机构警告A股存在泡沫。

有海外权威媒体甚至警告称，围绕中国股市的问题已经不再是究竟有没有泡沫，而是泡沫何时会破灭。这从越来越多分析师发出的警告中可见一斑，而中国股市根据一些指标衡量的估值水平更是已超过2007年的狂热。

在创纪录融资资金和史无前例数量的新投资者入场的推动下，中国股市市值在过去一年已上涨两倍，达到9.8万亿美元。内地股票的平均预期市盈率更几乎是上证综指2007年10月见顶时的两倍。

麦格理(Macquarie Group)投资管理公司管理的亚洲股票基金2015年跑赢97%的同行，该机构在七年来首次转为看空之后已清仓内地股票。

麦格理分析师Sam Le Cornu指出，A股市场已经变得非常具有投机性了，这也是市场出现泡沫后让人担忧的根本原因。

里昂证券(CLSA Asia-Pacific Markets)则表示，假如估值进一步大幅攀升，中国政府可能引导大盘回调。

里昂证券策略师Francis Cheung在6月12日的报告中表示，中国决策者将20倍预期市盈率作为整个股市估值过高的标准，若股市继续攀升，政府恐会对买入股票征收印花税。

尽管中国经济增速料将创下1990年来最低纪录，但上证综指过去12个月仍大涨逾130%，在全球主要股指中傲视群雄。

交银国际周二(6月16日)表示，对800年来全球历次泡沫进行分析后发现，未来6个月将是中国市场泡沫破灭的关键时间窗口。

交银国际首席策略师洪灏说道：“市场可能会经历一段非常震荡的时期，随后大跌终将会到来，中国股市明显是一个泡沫。”

洪灏表示，成交量大增加上股价暴涨显示A股见顶在即，投资者也在继续等待“更大的傻瓜”进场充当“接盘侠”。

他预计，上证综指在泡沫破裂前最高能升至6,100点。上证综指周四尾盘重挫逾2.61%，至4838点。

外媒汇总数据显示，内地股市的20天日均成交值已经飙升到约3140亿美元，高于美股的2440亿美元，而后者的市值是前者的两倍以上。

Espirito Santo Investment Bank中国主题研究主管Miranda Carr声称，尽管中国股市中一部分股票已经涨过头了，但整体估值还未高到足以促发崩盘的水平。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)全球利率和外汇部门主管David Woo表示，中国的股票和房地产是“2000年互联网+泡沫以来的最大泡沫”。

Woo表示，泡沫破裂时，中国股市将下跌20%-30%。

贝莱德(BlackRock， Inc.)日前也声称看到中国股市出现“泡沫迹象”。贝莱德亚洲股票主管Andrew Swan在于香港举行的记者会上表示，中小型增长型股票看上去相当贵，但蓝筹股、大盘股仍有机会。