十年·回顾2005-2015国际原油市场价格走势

十年，已经是值得回顾的一段时光。十年后，国际原油价格徘徊在55-65美元/桶的区间。那么十年前，国际原油的价格表现如何？十年之间，国际原油走势又经历了怎样的变化？今天，隆众带您全景回顾，国际原油市场的十年。

隆众石化网分析师李彦表示，从2005年6月至2015年6月，国际原油的走势变化大致可以分为四个阶段。最高时曾一度冲至147美元/桶的超级高位，最低时也曾一度重挫至33美元/桶的罕见低位。跌宕起伏、大起大落的表现不可谓不精彩，而从上图中我们惊讶的发现，十年后的今天、油价居然再度回到了十年前的水平，颇有种"繁华看尽、重温初心"的感觉。

第一阶段"风平浪静"（2005.6-2007.10）：

从图中可以看出，这段时间原油价格走势总体平稳，且最高点也没有超过80美元/桶。纵观十年，其实80美元/桶可以认为是高油价和低油价的分界线。这个阶段，50-80美元/桶的油价，其实也可以认为是国际原油价格的理性区间。

第二阶段"疯狂过山车"（2007.11-2008.12）：

从2007年11月开始，油价开始一路向上冲刺，上升势头之猛极其罕见，并且在2008年7月到达顶峰。油价如此疯狂的表现背后，有三大因素支撑：1、OPEC决定减产2、当时恰逢全球经济快速增长时期，中国原油需求强劲3、美联储大幅降息，美元贬值，投机商炒涨情绪显著。可以看出供需两端均现利好，加之疲软美元的支撑，油价一举冲至十年间的高点。不过正所谓盛极必衰，暴涨随后就迎来了暴跌，2008年10月的全球金融危机引爆了高能利空，油价急速下坠至30-40美元/桶的区间。一年多的时间内油价大起大落，市场可谓冷暖自知。

第三阶段"冲高之路"（2009.1-2014.6）：

2009年第二季度开始，全球经济逐渐从金融危机的阴霾中摆脱，油价再现攀高之路，且在2011-2013年间稳定在90-120美元/桶的高位区间。油价在坠入低谷后迅速反弹、并升至高位区间，其主要利好支撑有两点：1、这个阶段，正是美联储QE1-QE3火力全开的时代，美元汇率趋低，对油价的支撑明显2、供应趋紧的忧虑层出不穷，比如OPEC限产、2011年的利比亚战乱和2012年的伊朗石油禁运。

第四阶段"跳水回归"（2014.7-2015.6）：

2014年下半年开始，油价自高位转头跳水，市场为之大跌眼镜，7-12月半年的时间，长达3年多的高油价盛世灰飞烟灭。2015年，油价再度跌回50-70美元的区间，一跌回到解放前，十年前的油价水平再现。去年这次让人记忆犹新的暴跌，主要是拜四大利空所赐：1、供应充裕、需求疲软，引发多头仓皇逃离、交易商看空情绪不断增强（2014.6-2014.9）2、沙特及OPEC组织坚持不减产的立场（2014.10-2015.1）3、美元强势上扬，"牛市"特征显现（美联储2014.10结束QE，2015欧元区QE启动）4、全球经济减速，中欧均复苏缓慢，美国经济独木难支。

综上所述，可以看出，油价在每个阶段的表现，其实都和供需面、OPEC、地缘政治、经济面及美元等因素密切相连，兴衰起伏都反映了全球政治格局和经济状况的变迁，以及OPEC组织的利益纠葛。十年之后，油价仍恍如十年之前。下一个十年会走出怎样的曲线，将由供需新格局等因素决定，延续低位还是梦回云端，我们一起期待。