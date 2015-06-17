下调铁矿石长期价格预期 因需求降温

花旗集团(Citi)近日已将长期铁矿石价格预期下调32%，至每吨55美元，因其预计在最大消费国——中国的带领下，2018年至2025年期间全球铁矿石需求将下滑，同时低成本产量却将增加。

花旗在报告中称，铁矿石市场面临的最大结构性挑战或许是，中国钢铁需求降温及废钢可用率提高，导致该国铁矿石需求趋冷。

该行表示，2018年至2025年期间，全球铁矿石需求可能将减少逾6000万吨。

花旗还将2018年起的铁矿石长期价格预期从每吨81美元下调，至55美元，但仍远高于维持不变的2016-2018年期间年均价预期每吨40美元。

花旗指出，“在中国经济增长放缓以及再平衡的情况下，目前还没有哪个国家能够取而代之扮演世界工厂的角色。”该行一并预计2015-2020年期间全球钢铁需求增长将不到2%，之后直到2025年将大多持平。

该行表示，中国的废钢利用率提高也将削弱铁矿石需求。政府目前鼓励成立废料回收站，虽然2011年取消了废钢回收的税务优惠，但预计未来将出台支持性政策。

此外，花旗补充道，虽然需求料将下滑，但低成本供应预计将增加，因全球成本最低的生产商--力拓和必和必拓到2025年时合计产量有可能提高到9亿吨以上，相当于全球进口需求的70%左右。