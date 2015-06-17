产油国增产 油价下行压力加大

普氏能源15日公布的最新调查数据显示，石油输出国组织(欧佩克)5月实际产油量创下两年半以来的新高，这再一次印证该组织没有任何减产打算，希望通过扩大市场份额来维持竞争力。除欧佩克外，美国、俄罗斯等产油国也都在持续增产，分析人士指出，近期油价回暖促使产油国纷纷增产，然而实际上对原油需求并未出现明显回暖，未来供过于求的趋势或进一步增强，油价面临更大的下行压力。

原油供应持续增长

普氏能源15日发布的对欧佩克及石油行业官员和分析师的调查结果显示，今年5月欧佩克原油产量创下自2012年10月以来新高。报告显示，欧佩克5月原油日产量较4月份增加18万桶，至3111万桶，超过该组织3000万桶的产量上限。其中，欧佩克最大产油国沙特的原油日产量增加15万桶，至1025万桶。利比亚国家石油公司16日称，利比亚计划在2017年之前提高日原油产出至210万桶。

尽管油价仍低迷，欧佩克本月5日依然决定，维持当前日产3000万桶原油的产额不变，其此前的实际产量其实已经突破限额。据欧佩克估算，该组织3月和4月的原油产量约为每天3080万桶。分析人士指出，欧佩克增产的举动并不出乎外界预料。在当前全球经济增长疲软、国际原油市场供大于求的情况下，非欧佩克国家却在纷纷增产，对于各大产油国而言，确保和扩大市场份额成为最重要战略。

国际能源署(IEA)在最新发布的月度报告中预计，今年全球石油供应将会强劲增长。尽管石油需求的增长也出人意料的强劲，但仍将不及供应的增长。IEA表示，尽管非欧佩克成员国，特别是美国的供应出现了放缓迹象，全球的产量增长依然非常高。IEA将其对2015年非欧佩克产油国日供应量增长预期上调至100万桶，比上月作出的预期高了将近20万桶。尽管石油钻探活动的大幅减少正在减缓美国的石油供应，但2015年美国石油平均日产量预计仍会达到1270万桶，较去年增加80万桶。

IEA还强调，相对于其3000万桶的官方日供应量目标，欧佩克的日产量已连续3个月高出逾100万桶。由于中东产油国会保持较高的产量，以保住市场份额和满足夏季的国内需求，今后几个月欧佩克很可能会将日产量保持在3100万桶左右。

供应依然过剩

分析人士指出，今年1月时，布伦特原油价格从去年6月的每桶115美元跌至每桶45美元左右，但此后已逐步回升至约每桶65美元附近。随着油价转暖，各产油国纷纷增产，油价可能又将回到下行轨道，因为需求远远没有回暖至与供应相匹配的水平，供过于求的局面或更加明显。

IEA表示，原油需求面的反应会不可避免地滞后。此外，石油企业近期减支的影响虽未完全显现，但或已反映在油价中，成为油价上涨的因素之一。尽管油价已收复部分失地，但在种种迹象表明供应过剩将持续存在之际，各国还在继续增加库存，这将加剧供需之间的不平衡。

市场分析师还表示，由于技术革新，北美地区页岩油开采效率不断提高，对低油价市场的适应性增强，欧佩克此前的低油价战略并未导致页岩油产量明显下降。2014年底，美国页岩油的日产量达到630万桶，占非欧佩克产油国原油产量的11%，给国际油价造成很大压力。在这种背景下，石油企业下半年将面临巨大压力。一方面，油价下跌导致石油巨头收入大幅下降。例如，英国石油第一季度收益同比下降40%，现金流减少逾75%。另一方面，这些企业在压力下不得不削减支出，提高运营过程中的资金使用效率。