女王或变身鹰派先锋 市场将如何回应？

全球金融市场投资者都在等待美联储(FED)最新的货币政策正常化前景的表态，而美联储加息这件事上，人们已等了9年之久。瑞银集团(UBS)外汇部门负责人Paul Richards表示：“只要希腊和欧洲不发生什么意外，那么美联储就会在感觉妥帖时加息，金融市场的表现则不是美联储需要考虑的事。”

全球金融市场投资者都在等待美联储(FED)最新的货币政策正常化前景的表态，而美联储加息这件事上，人们已等了9年之久。

北京时间下周四(6月18日)凌晨，美联储将结束为期两日的货币政策例会，但这次，委员们可能不会急于采取行动。

不过交易员们还是热盼美联储主席耶伦(Janet Yellen)能够在会后的新闻发布会上流露出未来加息时间点的线索——是否是9月？市场迄今不得而知。

瑞银集团(UBS)外汇部门负责人Paul Richards表示：“只要希腊和欧洲不发生什么意外，那么美联储就会在感觉妥帖时加息，金融市场的表现则不是美联储需要考虑的事。”

Paul Richards认为，美元会在会议召开前保持强势。

耶伦立场方面，Paul Richards预计会有“乐观元素”，“美联储当前传递的信息相对积极，耶伦、费希尔和杜德利都告诉世人加息今年有望发生。耶伦可能会提到近期强势的美国经济数据。”

BMO Private Bank的首席投资官Jack Ablin表示：“我认为美联储会传递希望收紧的信号，债券市场对利率形势最为敏感，我认为债市将铺上红毯恭迎加息的降临。”至于股市，Jack Ablin预计市场将在未来数月内对加息的影响作出更为显著的反应。“随着加息的临近，股市承受的压力可能越发庞大。”

他认为，股市不会在数周内毁于一旦，“加息可能还要等到9月份，很难有事情能够改变这样的预期。”

摩根士丹利投资管理(Morgan Stanley Investment Management)的全球资产组合经理Jim Caron预计，美联储将下调对经济的预期，因1季度经济令人失望，同时通胀形势也有所降温。“我认为债市不会过分承压或下跌，如果10年期美债收益率为2.25%，那么投资者可能会做空，如果在美联储会前收益率有2.50%，那么人们会去做多。”

Ablin还认为，如果美联储重申加息意愿，那么美股的金融板块将受提振，他指出，如果金融板块领航，那么市场通常会有不错表现，但近期该板块的涨势多少有些消化了加息的利好。