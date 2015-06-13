美元变扶不起的阿斗 央妈下周动向成市场焦点

美元指数在本周美国经济数据一片大好的情况下仍然表现不佳，美国零售销售、初请失业金以及生产者价格指数超出预期的表现都没能提振美元，市场已将注意力集中在下周美联储FOMC会议上面。欧元区方面，希腊债务问题重新出现僵局，欧元受到巨大下行压力。尽管汇率并没有做出很大反应，但是各大投行仍然重启了做空欧元/美元的交易，押注汇率将会下跌。

本周五(6月12日)外汇市场相对平淡，周三日元风暴以及随后的纽元重挫都使市场波动很大，但是之前市场分析人士普遍认为会有大行情的美元本周却表现呆滞。在本周一连串表现良好的经济数据公布之后，美元指数似乎并没有得到多少支撑。在零售销售以及初请失业金数据都未能提振美元之后，市场已经把注意力集中在下周的FOMC会议上面。

生产者物价指数强劲反弹 美元指数无动于衷

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国5月PPI月率增长0.5%，预期增长0.4%，前值下跌0.4%。由于能源成本飙升，单月升幅创下五年以来之最，美国5月生产者物价指数(PPI)强劲反弹。今天的报告暗示PPI增长势头明显，再加上昨天的进出口物价指数同样表现靓丽，已经赫然成为美国通胀企稳的新迹象。

本周稍早有媒体引述未具名法国官员称，美国总统奥巴马(Barack Obama)表示强势美元是个问题。尽管白宫随后否认了这一报导，但依然令美元本周初明显承压。

本周美元对利好的数据反应冷淡，表明投资者对于美元能否进一步走强缺乏信心，尤其在下周美联储会议之前，交投情绪更为偏向谨慎。

路透评美国5月PPI数据称，“因汽油价格上升17%以及食品价格因禽流感爆发而上涨，尤其是鸡蛋价格暴增56.4%，为1937年统计以来最大增幅，帮助美国5月PPI数据表现好于预期并创两年半新高，表明因油价下跌导致的生产者物价低迷正接近尾声，成为美国通胀正在企稳的最新迹象。”

摩根士丹利表示，“近期强劲的美国经济数据并未能给美元带来持续提振；由于市场剧烈波动不断加剧（对欧元等经常帐户盈余货币有利），跨境债券流动放缓；在这种局势继续存在的情况下，强劲的美国数据也不足以令美元恢复涨势，因此下调看涨美元的幅度。”

三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)驻纽约全球市场副总裁Yasuhiro Kaizaki说道：“看上去市场对美元走强有着根深蒂固的担忧，目前情况是美元很难进一步上涨。”

法国巴黎银行(BNP Paribas SA)策略师Steven Saywell等人在报告中写道：“在5月零售销售非常强劲的情况下，美元走势仍然很让美元多头失望，很多市场参与者在第二季度面临着艰难形势，下周又将迎来美联储(FED)会议，重新建立美元多仓的意愿可能并不强烈。”

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien表示，“看破市场杂音和震荡对交易来说很重要，市场焦点在于数据对于美联储(FED)未来加息前景的影响。”

Kathy Lien并表示，“零售数据在5月强势回归，巩固了美联储未来加息的预期。美元多半会在下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前保持强势，我们预计耶伦和美联储正为首次加息做足准备。”

市场聚焦FOMC会议 扶正美元或只能大腕出手

美联储将在北京时间下周四(6月18日)凌晨2时公布6月FOMC会议政策声明，同期会议还将公布最新的经济与利率预告，主席耶伦(Jannet Yellen)也将举行新闻发布会。

瑞信(Credit Suisse)研究分析师Dana Saporta在周五(6月12日)的研报中对于下周的美联储利率决议进行了展望，他预计美联储将维持利率不变，同时会下调今年的GDP增速预期区间。

Saporta在报告中指出，经济“温和”改善看来不足以促使美联储在6月收紧货币政策，9月仍然是最可能的月份，7月加息的概率为15%。他同时预计，下周FOMC会议可能会把2015年GDP增速预估的中央趋势区间下调至2.0%-2.4%。对于美联储声明的论调，Saporta认为FOMC声明可能呈现“总体积极但是谨慎的基调”。

法国巴黎银行(BNP)策略师Aaron Kohli周四在报告中称，尽管近期有所上升，但美国2年期国债收益率在下周二(6月16日)召开的美联储6月FOMC会议前依然面临风险。该行预计美联储将在9月进行首次加息。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师周四表示，下周会议仍然不会有加息的决定出炉。美联储官员仍将继续观察寻找支持加息的经济状态。这将包括：劳动力市场持续稳定的复苏；中期内通胀预期稳定回到目标2%位置附近。

东京三菱日联银行分析师周四表示，下周FOMC会议可能偏鸽派，美联储官员将会继续强调美元走强对美国经济复苏的影响，欧元/美元将会维持盘整的状态，在1.1050至1.1450区间上下波动。

希腊债务危机从肥皂剧变悬疑小说

希腊债务谈判至今仍未能达成协议，谈判的艰难和瞬息万变也让这更像是一部悬疑小说”，而希腊的金融市场也随着其中“剧情”跌宕起伏。

希腊股市也是如此，在本周布鲁塞尔谈判之前，市场对此仍寄予厚望。不过随着结果传来，希腊股市随之跳水。日内，希腊股指跌幅一度达到4%。

而据外媒的最新消息，欧盟高级官员首次正式讨论了可能出现的希腊债务违约情形。

据外媒援引几位欧元区官员的话称，为下周欧元区财长会议做准备的各国政府代表经过会谈，周四晚些时候得出希腊问题在6月底时的三个可能情景。

上述欧元区官员认为，最不可能的情景就是下周及时达成现金换改革协议，以满足6月底的法定期限。

汇率不按套路出牌 各大投行仍勉强重启做空欧/美交易

随着美国经济数据好消息频传，而欧元区则一直受到债务危机压力影响，尽管本周美元指数以及欧元/美元汇率并没有按照这个原理做出反应，但各大投行还是纷纷表示，重启做空欧元/美元交易，押注欧元/美元将会重新回到低位。

周五苏格兰皇家银行(RBS)日内撰文称，欧元区资产和欧元/美元短线或面临较大下行风险。

RBS指出，周四(6月11日)国际货币基金组织IMF决定撤走其谈判团队，希腊债务谈判问题毫无进展，这暗示希腊债务违约风险加大，欧元区资产和欧元将受到拖累。

RBS还表示，“这使得我们再度思考希腊问题是否会将风险转嫁至欧洲资产和欧元上来。即使欧元看空规模已经十分明显，欧元短期仍面临下行风险。”此外，苏格兰皇家银行还表示，从收益率曲线来看，欧元/美元收益率劣势上半年已经出现新的缺口，暗示欧元最近两周涨势或难企稳。

道明证券（TD Securities）外汇策略师指出，欧元/美元任何上涨都是短暂的，预计汇价将进一步下行至1.0950下方。

道明证券认为，过去一周公布的美国数据表现积极。预期本月晚些时候公布的第二季度GDP将会被上修。正如我们所担心的，昨日公布的零售销售数据乐观，但未能提振美元。该数据各项指标均令人鼓舞，但由于市场普通预期数据乐观，因而市场提前消化，所以该数据仅短暂提振了美元，随后美元反转走低。

知名投行花旗(Citi)在日内报告中总结了未来数周做空欧元/美元的两大理由。该行认为，零售数据提振加息预期。美元将继续受到加息预期提振；希腊毫债务谈判最近毫无进展，欧元短线或继续承压。