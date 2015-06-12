沙特阿美高管：沙特准备进一步增加原油产量

沙特阿拉伯国家石油公司一位高层周四表示，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。目前市场仍然供应过剩，增加产量显示出石油输出国组织(OPEC)扞卫市场份额的决心毫不动摇。

据外媒周四(6月11日)报道，沙特阿拉伯国家石油公司一位高层当天表示，沙特准备在未来几个月增加石油产量至纪录新高，以满足不断增加的全球和国内需求。

沙特阿美营销主管Ahmed Al-Subaey在接受采访时称，沙特正在与印度潜在的买家讨论增加供应的问题。

数据显示，沙特5月原油产量达到创纪录的每日1030万桶左右，因全球需求增长。目前市场仍然供应过剩，增加产量显示出石油输出国组织(OPEC)扞卫市场份额的决心毫不动摇。这一策略被认为是促使油价在过去一年大跌的一个重要原因。

Al-Subaey称，“我们有很多原油，沙特不会减产。我们有充裕的储备，生产也很充足。我们将会满足任何需求。如果市场需要，我们就会提供。”

沙特在夏季几个月历来都会减少石油出口，因酷热天气导致空调用电增大，沙特国内的用油需求上升。

上周五石油输出国组织(OPEC)达成一致，将原有产量政策再维持六个月。

Al-Subaey还补充道，预计今年下半年印度将成为推动需求增长的主要动力，同时中国需求正在持稳。