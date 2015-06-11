亚太股市午盘走高 日股终结4日深调

亚洲股市周四上涨，受美股涨势激励。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%。日本股市从3周低点反弹，因随着希腊趋于与债权人达成协议，寄望日本主要出口市场——欧洲形势有望改善。

亚洲股市周四上涨，受美股涨势激励。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%。

日股引领反弹，澳洲股市上扬1.2%，韩国股市Kospi指数涨0.5%。韩国央行稍早宣布降息，将指标利率调降至纪录低位1.50%，以冲抵中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发对经济可能造成的潜在损害。

投资者亦在等待中国将于11:30公布的5月工业生产、零售销售及投资数据，以从中寻找中国经济状况的更多线索。预计数据仅小幅改善，加深市场对中国政府将出台更多宽松政策的预期。

日本股市从3周低点反弹，因随着希腊趋于与债权人达成协议，寄望日本主要出口市场——欧洲形势有望改善。投资者还追捧内需类股，比如铁路企业和金融企业，押注日本经济复苏仍将强劲。

日经指数有望结束连续4日的跌势，早盘涨1.44%，报20,335.16点，弹离周三所及的3周低点20,016.32点。东证股价指数早盘收涨1.38%，至1,650.64点。陆路运输类指数以3.7%涨幅领涨，目前在东京证券交易所33个行业分类指数中表现最佳。

日经指数涨势主要归功于全球市场对希腊情势的担忧有所缓解。希腊总理齐普拉斯在与德法领导人会晤后，同意加强与债权人的谈判。

尽管债券市场高波动性有可能会使许多投资者心存戒慎，但对公司业绩强劲复苏和股东回报提高的预期，有望对日本股市带来支撑。

中国市场方面，周四早盘，沪指低开拉升翻红，9:40冲高后跳水翻绿失守5100点，题材股活跃，蓝筹股低迷；10点左右开始震荡回升，呈V型反转，盘面上看沪指围绕5100点反复震荡，多空对决异常激烈，权重股盘中拉升不能持续，临近午盘再度回落。

沪指早收盘报5096.37点，跌幅0.19%，深证成指报17743.90点，涨幅0.38%，创业板指3839.64，涨幅0.13%。

板块方面，次新股、西藏板块、商业百货电商、互联网、医药、基因测序、高送转涨幅靠前，证券、银行、煤炭、石油、船舶制造跌幅靠前。