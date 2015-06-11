动力之星：美国原油库存大幅减少，油价强势拉升

投资的大忌，在于在价格没到的时候吹足牛皮，在价格真正到了的时候却畏畏缩缩、疑神疑鬼。出手永远要果断，很多时候，错过获利机会也好，勇猛扛单也罢，错的不在于分析，而在于缺乏执行力。没有良好的执行力，再精准的建议也是白搭。操作行情，我们必须紧跟趋势走，趋势转了，如果是我们之前做反了，那我们就需要坚决离场，而如果做对方向，那就该稳稳地拿着。我们不能每次都存在侥幸心理，自认为行情还是维持震荡格局，不然当你发现错误时已经晚了。

其实最近原油的走势已经较之前略有变化，空头主导的趋势已经逐渐变淡。昨日深油所汽油一举突破了上周的高点，再次对前高2874发起冲击。当然，这或许要收益于EIA原油库存的影响，但行情有了走强迹象也是事实。昨日深油所汽油上涨27元，涨幅0.97%，最高价2837，最低2776，收盘价2805。

或许有人会疑惑，为什么思路转变得这么快。这当然包含两方面的因素，也就是我们的消息面跟技术面的变化。首先是消息方面，关注的事件变了。或许上周我们着力注重欧佩克会议，空头预期也确实让我们小赚了一笔，但是现在欧佩克会议已经结束了，虽然会议结果维持了产量不变，但是我们在看产量的同时我们也需要注意到需求预期的变化，欧佩克会议其实还提到一点，它看好接下来的需求增长，这就是与去年会议不同的点。当然，美国能源信息署（EIA）也在本周二月报中发表了类似的观点，也就是上调了2015年与2016年的全球原油需求增速。虽然产量还是维持高位，但需求预期的增加将会很大缓解供过于求的局势。随着各国经济的复苏，原油需求量也会逐步增加，这也成为油价上涨的支撑因素。

昨夜美国EIA数据显示，美国原油库存连续第六周下降，减少了681万桶，跌幅创去年7月以来之最，同时，汽油库存也有所降低。虽然EIA也表示美国原油产量增速将在明年晚些时候恢复，加上市场对美国加息预期的推迟，在这个时间差，也给了油价喘息的机会，从而触发油价的短线上涨。

技术上，深油所汽油日线图我们可以看出，原油价格在周二大幅上涨，创下近一个月来最大涨幅，上周油价虽然一度跌破下方支撑线，但下跌未能持续，而是迅速反抽，而且反抽力度比上月底下破之后的回调力度更强，这是短期多头的信号。行情第三次稳定在支撑线上方。而本次MACD也较为配合，已经开始在0轴上方有形成金叉的迹象。KDJ指标在50上方形成金叉，三线多头发散。总的来说，行情有望继续上涨。所以操作上建议回落做多为主。

交易策略

0#柴油：建议在4910附近做多，止盈100，止损45

93#汽油：建议在5520附近做多，止盈120，止损50

深油所汽油：建议在2790附近做多，止盈70，止损30