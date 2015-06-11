别高兴太早！黑田“劲爆”言论恐难令日元涨势持久

黑田东彦暗示日元不可能进一步走软，这刺激日元创下今年以来的最大涨幅。然而，从渣打到三菱东京日联银行等多家机构料日元涨势不会持续下去。

日本央行(BOJ)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周三(6月10日)的“劲爆”言论令外汇市场感到“震惊”，黑田暗示日元不可能进一步走软，这刺激日元创下今年以来的最大涨幅。

然而，从渣打银行(Standard Chartered Plc)到三菱东京日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd)等多家机构料日元涨势不会持续下去。

黑田东彦周三评论了日元近期的急剧贬值走势，称日元已经“非常疲弱”，此后投资者迅速轧平极度偏空的日元仓位。

在黑田东彦周三发表这番评论后，日元兑美元应声大涨1.4%，加快了从上周触及13年低点后的反弹走势。日元是唯一一个兑美元一个月期认购期权隐含波动率比认沽期权高的主要货币。

周四亚市早盘，美元/日元报在123.00，周三汇价下跌1.3%，为六个月内最大单日跌幅。欧元/日元陷在略低于139.00水准，此前曾创下逾两个月最大跌幅。

机构策略师们表示，因日本央行为刺激通胀将持续扩大向经济注入的日元供应量，当前的日元看涨行情终将“昙花一现”。

日本当局认为，日元剧烈波动可能有损经济，最近几周围绕这一问题展开激烈争辩，黑田是卷入这一“唇枪舌战”的最高级别的官员。

渣打驻伦敦外汇策略师Eimear Daly表示：“我们并不认为这是日元汇率的转折点。日本决策者仍希望将日元贬值作为实现通胀目标的一个手段。我们预计，日元将重返此前的下行趋势。”

渣打银行预计，美元/日元到年底将跌至132。

日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)周三表示，外汇市场似乎误解了黑田东彦关于日元汇率的讲话。

甘利明称，黑田东彦明确说他无意通过关于日元的讲话左右市场走势。甘利明不对黑田东彦关于日元汇率的讲话置评。