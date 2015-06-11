黑田一言引发市场“暴动” 黄金兵临城下谁来助攻？

周三欧、日领涨非美，美元承压节节败退至3周低位。受美元走软以及希腊形势提振，现货黄金日内突破1190企图上测1200，白银亦随同黄金反弹走高。黄金能否攻克千二关口，还看周四公布的美国零售销售数据。

周三(6月10日)日本央行行长黑田东彦“一言不慎”引发日元等非美货币全线反弹，美元承压下行并刷新三周低位。受美元走软提振，国际现货黄金周三(6月10日)连续第三个交易日上涨，触及日内低点1174.85后反弹逾17美元，刷新日内高点1192.10美元/盎司，但美联储加息预期以及黄金ETF流出限制了涨幅。现货白银随同黄金反弹走高至16.22，刷新近四个交易日新高。相比较黄金“干净利索”反弹之势，白银冲高动能较为疲软，涨势稍显“拖泥带水”。

黄金ETF流出限制了黄金的涨幅。SPDR基金(世界上最大的黄金ETF)周二流出2.98吨至705.72吨，为1月以来最低水平。瑞士MKS金融集团在报告中称，“我们将看到黄金ETF继续流出，这将限制金价的涨幅。”报告指出，1170水平将继续为黄金提供支撑。

希腊救助谈判依然令投资者持谨慎态度。尽管目前没有最新消息传出，但据外媒报道，希腊和国际债权人周二整天都在进行会谈，试图敲定协议，不过他们对彼此提案不充分之处都表达了强烈抗议。

随着还款大限日益临近，欧洲官员纷纷会晤希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)以谋求早日达成共识。德国总理默克尔(Angela Merkel)已强调迫切需要解决问题。她与法国总统奥朗德(Francois Hollande)将于周三会晤齐普拉斯。据希腊官员称，希腊总理齐普拉斯周三早些时候与欧盟委员会主席容克会晤，并将于周四再度会晤。

AvaTrade首席分析师Naeem Aslam表示，“我们正在接近希腊无法达成协议的结局，人们在增加避险头寸。”

交易员目前正在等待周四将公布的美国5月零售销售数据，探寻美国经济复苏力度的线索及其对美联储货币政策的影响。

黑田一句话引发美/日“飞流直下” 美元元气大伤节节败退

黄金此番涨势和美元跌势高度相关。美元在欧市开盘后，扩大跌势至94.56，刷新三周低位；欧元/美元则自亚太时段低位1.1284，一路飙升至1.1357，刷新近四个交易日新高，涨势即将逼近1.14关口。

另外，黑田讲话引发日元暴涨，也是美元走软的重要原因。日本央行行长黑田东彦表示，对于目前日元汇率是否反映基本面不作评论。日元已回到雷曼危机以前的水准，但并不是说那样的水准就是适当的。其同时表示，实质有效汇率显示日元疲弱，但日元在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多。

黑田东彦的言论基本传达了这样一个信息：日元未来可能不需要进一步大幅贬值。消息公布后，美元/日元重挫至两周低位123.04一线。

日元的贬值基本上是日本央行大规模宽松政策下的产物。但日本部分决策者最近对日元的弱势表达关切，担心此将造成进口成本增加过快，或者引发贸易摩擦。这一言论转向令市场有关是否要进一步做空日元产生了分歧。

外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino认为，“看多美元/日元的氛围受到冲击，所以美元被迅速卖出。”

德国商业银行(Commerzbank)固定收益部门技术分析主管Karen Jones撰文，其中对美元/日元走势作出了简要技术分析，预计汇价在展开新一轮涨势前，料将先重新测试120.85/75区域。

美元/日元大跌的另一个影响就是带动其他非美货币也同样兑美元走高，英镑/美元突破了1.5400关口，澳元/美元收复了澳储行行长讲话后所有跌幅，此前澳储行史蒂文斯曾表示对进一步放宽货币政策持开放态度，其言论打压了澳元。

黄金压抑多日见机就涨 白银稍显沉稳“姗姗来迟”

现货黄金周三延续前两天反弹势头并加速上行，欧市尾盘冲高至1192.10，价格回到宽幅震荡区间，同时近期的下行趋势被击破，短期前景大幅改观。

日线图上，现货黄金隔夜上涨3.10美元，形成长上影小阳线，收于1176.80美元/盎司；金价强势上穿击破8、13日均线，上方21、34、55日均线汇聚，于千二下方形成阻力，上破料将有更多买盘追入。指标上看，MACD绿色动能柱明显收缩，双线零位下方有望金叉；KD指标双线自超卖区回升；RSI向50汇聚交叉向上。

分析师们认为，黄金价格进入第三天反弹并加速上涨，短期下行趋势线未能阻止金价，技术面有所改观但仍不排除技术修正的可能，只有站上均线上方方可确认涨势。金价下行的初步支撑位于1176，进一步支撑位于1160关口，更关键支撑位于3月17日低点1142.86美元/盎司。金价上行初步

阻力位于1195.06，进一步阻力位于1207.30水平，更长期阻力位于1225.60美元/盎司。

相较黄金的抓住一点机会就上涨的“急性子”，白银涨势则稍显“慢吞吞”。

周三白银涨势姗姗来迟，与“兄弟”黄金相比反弹来得要晚了两日，日内价格自16美元/盎司启动，欧市尾盘触及16.22美元/盎司，不过日线规模距离下行趋势线尚有一段距离。

日线图上，现货白银隔夜微跌0.02美元/盎司，形成长上影十字星，收于15.96美元/盎司；短期8、13日均线明显拐头向下，21、34、55日均值则走平，略有向下趋势。指标上，MACD绿色动能柱收缩，双线拐头下破零位；KD指标双线超卖区有金叉趋势；相对强弱指标50下方收束。

分析师们认为，白银价格自底部反弹，长期目标上方16.80一线，若价格缓慢涨至该水平形成大锅底，把手位于16.80一线，反弹上看17.76前高；若价格迅速走高，需打破下行趋势线（现位于16.65）。白银下行的初步支撑位于15.57，进一步支撑位于15.26水平，更关键支撑位于14.50美元/盎司。白银上行的初步阻力位于16.22，进一步阻力位于16.65美元，更关键阻力位于17.15美元/盎司。

黄金剑指千二 能否攻下关口还看“恐怖数据”

北京时间周四(6月11日)20时30分，美国商务部将公布美国5月零售销售数据。因该项经济指标近来给市场造成较大冲击，不少投资者将其戏称为“恐怖数据”，目前投资者正在静待该数据最终出炉结果。

根据外媒调查，5月美国零售销售月率料增长1.1%，远优于上月的持平。据称，近几个月疲弱的消费者支出令美联储政策制定者有所担心，因联储正在权衡近十年来首次加息的时机。

道明证券(TD Securities)的全球金属主管Steve Scacalossi表示：“我认为黄金仍然处在上涨就卖盘获利了结的状态中，一旦升息被确定就会测试低点。但我也认为这会是个很大的陷阱，因为升息步伐会比预期的更慢，我认为年底金价会上涨。”

分析师们认为，投资者们仍然在等待美国经济健康的信号，从而进一步确认来继续上周五的动作。上周五的非农数据表现良好，金价一度受打击跌破1170美元/盎司水平。

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele认为：“从数据的角度来看，投资者们要确定本周的零售数据是向好的，他们不想要过早决定。”

海外知名技术分析机构FX Empire周三在报告中表示，金价继续上行但在1180美元/盎司的水平遇到阻力，难以突破该水平。

该机构表示，周二黄金市场最终回落，形成了射击之星形态，可观察该水平适时买盘。如果金价能够突破射击之星形态上方，那么金价可能会上行接近1200美元/盎司的水平。

目前金价上方有很大波动，如果要买盘则应该视其为长期市场，长期交易员可介入。

FXStreet分析师Jason Sen日内表示，一旦金价突破1182水平可做多至1186，甚至1188至1189美元/盎司。如果金价下行跌破1178美元/盎司的

水平则可能下行至1172的支撑水平甚至下行重新测试1162美元/盎司水平。

黄金ETF持续流出 谁来助攻千二关口？

瑞士MIG银行周三在日内报告中写道，黄金正在上涨并持续获得上升动能。短线阻力位于1204(2015年6月1日高点)。金价短线初步支撑1170，关键支撑位于1142(2015年3月17日低点)。

长线看主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止关键支撑位于1132(2014年11月7日低点)保持完好，但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

根据ISA Bullion日内更新的报告显示，黄金最近三个交易日持续反弹。虽然金价昨日冲高1180后反应不适，形成了射击之星。但本较易日突破昨日前高，暗示短线可能上行测试1200关口。虽然短线我们倾向于黄金，但因黄金短线波动可能加剧，目前黄金可能较为适合长线投资者入场。

国外网站FXStreet分析师Dhwani Mehta日内表示，“现货黄金本交易日延续昨日涨势，并上行挑战了10日均线1183。因美元本周表现疲软，黄金延续自低位反弹态势。另外，因希腊问题悬而未决，黄金短线受到避险买盘支撑。”

Dhwani Mehta还表示，因日本央行(BOJ)行长黑田东彦讲话，美元/日元重挫，这也成为黄金上行的重要驱动力。目前日线图上，RSI相对强弱指标读数位于45，暗示金价短线或趋于上行风险。

黄金短线可能测试1195.75-1196.40阻力区间。下行方面，黄金短线料跌势有限，短线跌势或将在1173一线获得支撑。

根据美银美林近日公布的报告指出，“从更大周期上来看，我们越来越看空黄金，金价可能跌向960/1000区域，但当前维持区间交投。”美银美林分析师表示，黄金近期在寻得底部前将进一步下探1161、1153及1150水平。

目前市场情绪相当消极，黄金ETF正持续流出，总持有量跌至6年新低。6月第一周黄金ETF流出差不多9.5吨。这已经是连续第五周的流出，并且总计流出多达35吨。目前黄金ETF的总持有量已经跌至1592吨，比去年同期少了差不多120吨。

汇丰银行的分析师们指出，黄金所承受的压力不仅来自美联储升息的预期和美元的强劲表现，实物需求没能对低迷金价做出反应也同样使得黄金承压。

汇丰银行分析师并表示，“这使得西方投资者们做空黄金时，金价没了底部支撑。中国和印度是实物黄金需求的主导方面，这两个的需求都是对价格很敏感的，我们预计金价进一步下行最终会使得需求重新回到市场中。但可能要金价跌至1150美元/盎司才能吸引买盘。”