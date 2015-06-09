美银美林：未来12个月人民币料最多下跌10% 亚币恐现跟贬

国家统计局数据显示，5月中国居民消费价格(CPI)同比上涨1.2%，预估涨1.3%。澳新银行(ANZ)大中华区首席经济师刘利刚称，中国通缩风险仍在，如果资本流出保持了首季的速度，则料央行将再降准100个基点，并再降息至少25个基点。

在周二(6月9日)中国国家统计局公布5月CPI数据后，澳新银行(ANZ)大中华区首席经济师刘利刚随后称，中国通缩风险仍在，如果资本流出保持了首季的速度，则料央行将再降准100个基点，并再降息至少25个基点。

国家统计局数据显示，5月中国居民消费价格(CPI)同比上涨1.2%，预估涨1.3%，且低于上个月的1.5%，主要由于5月份食品价格出现下降。同时工业生产者出厂价格(PPI)同比下降4.6%，预估下降4.5%。

澳新银行称，由于中国内需持续走软，下调2015年CPI通胀预测从1.8%至1.5%。

该行还指出，尽管CPI仍呈现正增长，但反应更多价格的指标--GDP平减指数在首季却转为负值，显示通货紧缩风险在加速。此外，去库存化的过程仍未结束，预期PPI未来将持续负增长。

刘利刚表示，“中国金融系统以银行为主导，这降低了货币政策的有效传导，也使得货币政策放松对实体经济的影响有限。在央行降准150个基点之后，4月底M2的增速却大幅下降至10.1%。而且，尽管目前市场利率已降至2009年以来的最低水平，企业融资成本仍然高企。”