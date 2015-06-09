假消息+传闻助欧元飙升 一恶兆令人回想“瑞郎风暴”

周一欧元飙升，有关奥巴马称“强势美元是个问题”的“乌龙消息”，以及国际金主考虑延长希腊救助计划的传闻成为欧元上行的主要动力。此外，德债收益率飙升也助燃欧元涨势。一欧元流动性一度出现近乎“崩盘”的局面，这令人回想起“瑞郎风暴”时的可怕一幕。市场数据研究机构Nanex创始人Eric Hunsader称，突如其来的强劲买盘令欧元流动性骤降，刺激欧元/美元再度突破1.1200关口。

周一欧元走势出现飙升，有关奥巴马称“强势美元是个问题”的“乌龙消息”，以及国际金主考虑延长希腊救助计划的传闻成为欧元上行的主要动力。此外，德债收益率飙升也助燃欧元涨势。但分析师指出，周一欧元流动性一度出现近乎“崩盘”的局面，这令人回想起“瑞郎风暴”时的可怕一幕。

周一(6月8日)纽约尾盘，欧元/美元大涨1.6%至1.1291，为5月18日以来最高水平。欧元/日元上涨0.7%至140.57。

假消息：奥巴马称强势美元是个问题

彭博引述未具名法国官员称，美国总统奥巴马(Barack Obama)表示强势美元是个问题。交易员称这一表态令交易员在周一欧市盘初有理由卖出美元。

在这名官员讲话后，美元兑欧元跌幅一度高达0.6%。而讲话前，美元还一度上涨0.3%。

周一早些时候，一名了解七国集团(G7)峰会讨论情况的法国政府官员表示，包括希腊在内的地缘政治风险造成金融市场动荡，影响到利率与汇率水平。在这一背景下，这位不愿具名的官员表示，奥巴马谈到强势美元是个问题。

德意志银行(Deutsche Bank)外汇策略师Henrik Gullberg谈及该言论时表示：“我对于欧巴马的言论感到吃惊，因为他过去几乎不提美元，无疑强势美元对于贸易收支和通胀会造成冲击。如果其继续走强，可能影响美联储的首次加息时机。”

法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Alvin Tan称：“周一稍早美元下跌，因出现了奥巴马评价强势美元的消息，无论如何，上周美元上涨，而且美国数据，尤其是平均薪资似乎支持加息。我们预计美联储将在9月加息。”

但白宫随后否认了媒体有关奥巴马在G7峰会上称强势美元是一个问题的报导。欧元/美元随后缩减涨幅。

白宫周一发布声明称：“总统没有说过美元强势是个问题，他只是重申了此前多次提过的观点：全球需求太弱，G7国家需要包括财政政策、结构性改革和货币政策在内的所有政策工具来促进经济增长。”

美国总统奥巴马随后也在G7德国峰会的记者会上说：“我没有这样说，我不会就美元或任何其他货币每日的波动发表评论，这是我的一贯的作法。”

尽管奥巴马作出否认，但汇市投资者保持谨慎态度，因近几个月美联储官员都对强势美元给美国经济增长和出口造成的影响表示担忧。

Prudential International Investments Advisers LLC首席投资策略师John Praveen说：“或许他没有说过这样的话，但报导突显了对美元当前水平感到不安的潜意识。”

包括美联储(FED)在内的一些官员过去几个月也担心强势美元影响经济成长和出口。美联储正考虑自2006年来的首次加息时机，4月份的政策会议记录显示，几位决策者认为美元正在抑制经济增长。

传闻：国际金主延长希腊救助计划？

据华尔街日报周一引述未知名消息称，上周债权人提议将金援计划延长到2016年3月，但条件是希腊削减养老金和加税以及采取其它措施。该消息帮助推动欧元再度走强。

一资深的欧元区官员表示，他并不知道有任何此类提议。希腊官员亦未能就该报导置评。

DailyFX周一撰文称，毫无疑问，欧元再度成为周一汇市明星，尽管希腊谈判并未有明确进展，但少许“阳光”就推动欧元/美元回落飙升至1.1300关口，完全收复了上周五由于非农就业数据而出现的跌幅。

文章指出，希腊谈判再度成为主导欧元的因素，而欧元又成为汇市的“旗帜货币”。真正引爆市场的是希腊援助延长至明年3月的传闻，华尔街日报的报道令市场信心倍增。据三位熟悉希腊谈判进展的人士，希腊的国际债权人提出将该国救助计划延长至明年3月底，为确保希腊在3月底前不会耗尽现金，希腊将获得原有救助计划拨备的109亿欧元资金，这一计划将保证希腊在明年3月前获得资助。

就在三天前，希腊总理齐普拉斯(AlexisTsipras)对该国议会表示，欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新提议“荒谬”。不过如今希腊政府称，其准备月底前通过协商达成双方均可接受的解决方案。

希腊救助计划将于月底到期，届时该国将面临债务违约风险。

希腊及欧盟上周均提出建议，以期打破僵局。如果协商解决不了问题，那么可能迫使希腊退出欧元区，这有可能动摇金融市场，甚至冲击全球经济。

民调显示，希腊民众愿意接受一些妥协，以换取维持国家运转的救命钱。不过欧盟和IMF则坚持希腊还需实施更多改革以及撙节措施。

德债收益率飙升也助涨欧元

此外，德债收益率周一出现飙升，令美国和欧洲国债收益率差缩窄，这也利好欧元走势。

美国基准10年期国债收益率比同期德国国债高1.50个百分点，接近2月以来最低水平。

苏格兰皇家银行(RBS)集团旗下苏皇证券外汇策略师Brian Daingerfield表示，欧元收复了部分失地；美国上周五就业报告带来的反应是美元广泛强势的表现，而由于收益率已经升高，这可能更有利于当前依然是主流的欧元空头平仓。

欧元流动性几近“崩盘” 令人回想“瑞郎风暴”一幕

市场数据研究机构Nanex创始人Eric Hunsader在一份报告中写道，突如其来的强劲买盘令欧元流动性骤降，刺激欧元/美元再度突破1.1200关口。

分析师指出，市场可能会因流动性问题而出现类似1月份瑞郎的轧仓行情，尤其在当前欧元空头规模依然庞大的情况下。

1月15日瑞士央行(SNB)毫无征兆地取消欧元/瑞郎1.20的汇率下限，引发瑞郎瞬间暴涨。因当时流动性迅速消失，许多瑞郎空仓无法平仓，导致多家外汇经纪商和国际大型投行在那次“瑞郎风暴”中遭受严重损失。