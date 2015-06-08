美国升息或推迟升息 黄金价格会怎么动？

惠誉(Fitch)旗下机构India Ratings & Research上周五称,如果美国升息，金价可能跌至950-1050美元/盎司之间；若美国推迟升息决定，则2015-16年金价可能升至1300-1350美元/盎司。同时，未来12-18个月全球黄金需求可能仅呈个位数增长。

国际评级机构惠誉(Fitch)旗下机构India Ratings & Research上周五(6月5日)在报告中称，国际金价的变动主要取决于美国利率的前景。如果美国升息，金价可能跌至950-1050美元/盎司之间；若美国推迟升息决定，则2015-16年金价可能升至1300-1350美元/盎司。

另外，该机构预计，未来12-18个月全球黄金需求可能仅呈个位数增长。

India Ratings指出，不温不火的全球珠宝消费需求以及美国加息预期导致的投资情绪下降将拖累整体的黄金需求。

印度方面，该机构表示，预计印度2016财年的黄金溢价将保持稳定。2015财年印度国内黄金价格较伦敦现货金价(溢价)平均高出1%，此前为高出4%。

印度黄金溢价相当于珠宝商支付给银行，经纪商为进口黄金支付的费用。

报告显示，印度政府可能逐步以校准的方式下调黄金进口关税，因其预计近来经常帐赤字仍处在可控水平。

印度2013年曾连续三次上调黄金进口税，至10%的历史高位，以收窄当时不断膨胀的经常帐赤字，同时限制卢比的跌势。