非农过后美多头安心睡觉 欧元等非美彻夜难眠

周五(6月5日)晚间的美国5月非农数据公布引爆了整个国际金融市场，压抑多时的美元多头蜂拥而上，美元指数暴涨近百点，非美货币以及交易品市场均受到冲击，债市股市也同时受到影响大幅波动。非农数据给美元带来意外惊喜，显示美国劳动力市场复苏态势良好，给美联储年内加息带来了稳定的支持。市场的惊涛骇浪褪去之后，我们应该冷静的思考，非农数据意外惊喜带给我们那些信息？

欧元作为美元的主要竞争对手货币，受到美元大涨的影响，欧元/美元汇率重挫逾200点。非农数据表现良好使之前还在欧美之间摇摆的投资者坚定的偏向投资美元。欧元同时也有自己的问题，希腊债务危机在最近数周出现一定转机之后再次走入泥潭。希腊方面已经通知IMF将6月数笔债务合至月末结算。同时雅典方面多名官员表示不能接受债权人提供的改革条件。齐普拉斯周五将与俄总统普京会晤，这将是欧盟以及美国最不希望看到的局面，即债务谈判推动希腊转而向克里姆林宫方面求援。

周五OPEC会议在日内瓦召开，会议决定维持产出目标不变，这个消息使会议之前舆论对OPEC可能提高产出目标的担忧不复存在，对国际原油价格起到一定提振，但随后美元的涨势又使上涨的原油开始回落。国际原油价格从去年6月至今年1月暴跌近60%，作为世界最主要的能源之一，原油的价格下降对全球经济的发展产生巨大影响。包括美国在内的产油国部分相关部门开始削减开支，而其他原油消费国则受到原油价格下降的影响物价通胀水平偏低，另一些行业如汽车等则受到原油价格下降的推动发展态势良好，成为很多国家经济复苏的支柱产业。

美国非农数据意外惊喜 劳动力市场回暖稳定

数据显示，美国5月非农就业人数增加28万人，预期增加22.5万人，前值增加22.3万人；美国5月份失业率5.5%，预期为5.4%，前值为5.4%。美国劳工部还将4月非农就业人数下修至增加22.1万人。

备受市场关注的薪资增长数据亦好于预期：5月份平均时薪增长8美分至24.96美元/小时，环比增长0.3%、同比增长2.3%，而市场预期分别为0.2%、2.2%；5月平均每周工时仍维持在34.5小时不变。

分项数据方面，美国5份私人经济部门增加了26.2万就业职位，政府部门增加就业1.8万。私有部门大类行业中采矿及伐木行业、信息行业出现就业萎缩，其中采矿及伐木行业连续第4个月就业萎缩、本月减少就业1.8万，表明前期油价下跌所带来的影响仍在延续。

其它行业中，教育及健康服务行业增加就业7.4万，新增就业量居各行业之首；专业及商业服务行业增加就业6.3万，休闲及招待行业新增就业5.7万，零售业新增就业3.14万，建筑业新增就业1.7万；备受市场关注的制造业增加就业0.7万。

美元指数回升 多项市场数据受影响波动

美国5月非农就业结果出人意料的强劲，这也引发了金融市场的剧烈震荡，走势图给我们一个更为直观的画面，来展现非农数据公布之后市场究竟出现了什么样的变化。

非农公布之后，美国10年期国债收益率蹿升至2.42%附近。

美国各个期限的国债收益率纷纷上扬。

美元指数由95.60上方直线上升至96.60附近，涨幅超过100点。

现货黄金自1176附近跳水，跌破1170，最低触及1166附近。

原油市场方面，油价在OPEC宣布维持产量之后大涨，但非农公布后又掉头向下。

美国股市也受到冲击，标普500指数期货一度急跌。

非农提振市场信心 美联储9月加息有望

5月非农就业岗位增长28万，创年内最高升幅，且薪资增长也加速，表明经济动能充沛，或增加美联储在9月加息的几率。

素有“美联储通讯社”之称的Hilsenrath表示，美联储已经从此前种种数据中看到了美国经济鼓舞人心的迹象，今日将公布的非农数据报告并不会引发美联储在6月加息。

Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称，28万的增幅相当大，数据十分不错，不过就美联储利率政策角度来说，市场认为它利空。就经济而言，这样的数字当然受欢迎。

Clear and Candid Economic and Political Analysis分析师Vincent Truglia称，两年期以上的利率需要上升，这样美联储上调短期利率才更容易。如此的话市场的压力应该会减少。短期利率上调25个基点将不会令复苏脱轨。其同时指出，“我希望他们会在本月，或者最晚在下个月行动。实际上，如果他们真的行动，我们可能看到非常长期限的利率稍稍下降，因为长期通胀预期应该受到遏制。”

Ameriprise Financial资深分析师Russell Price指出，数据当然令人惊喜，表明美国经济真的正在走出第一季的低谷。看起来平均时薪显示的薪资增长势头开始改善，印证了其他消息来源表明的薪资增长加快趋势，而且可能确实令市场对美联储升息时点的预期前移。

欧元/美元重挫200点 内忧外患欧元日子不好过

周五的美国非农数据让欧元又感受了一回“从山顶跌落谷底”的心情。5月非农强劲增长28万人，引发美元指数强势爆发，欧元/美元随后接连跌破1.1200和1.1100关口，将本周的涨幅回吐大半。同时希腊问题的僵局使市场对欧元未来走向产生担忧。

数据公布之后，欧元/美元一泻千里，汇价接连跌破1.1200和1.1100关口，最低触及1.1075，将本周的涨幅回吐大半。

彭博分析师Dennis: Pettit随后援引亚洲和欧洲交易员的话随后指出，欧元/美元跌破1.1180后触发了大规模的止损盘，在跌破1.1150/60后出现了同样的情况。展望欧元的短线走势，Pettit指出，欧元/美元短线关注100日均线的支撑位1.1071，若跌破该位置或将引发汇价跌向1.1000。他同时表示，“欧元的反弹或将在1.1280受到阻力，如果能上穿该位置，那么1.1380将是一个关键的技术性阻力位。”此外，他还认为，积极的因素是，欧元将受到欧元/日元和欧元/英镑这些交叉盘的支撑。