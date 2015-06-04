欧元惊天暴涨的五大理由 聚焦欧银决议和“小非农”

因希腊问题传来乐观的消息，令市场预期希腊将与债权人将达成协议，欧元/美元周二暴涨逾2%，创十周来最大涨幅，并拖累美元指数单日跌幅创近两年来最大。本交易日金融市场将面临诸多风险事件，投资者将重点关注欧洲央行决议和有“小非农”之称的ADP就业报告。

一位熟悉磋商进展的消息人士周二(6月2日)表示，希腊债权人接近完成将提交给希腊左翼政府的协议草案，为久拖不决的改革换贷款磋商注入了新的动力。

据路透报导，希腊的债权人周二起草了一项协议的内容纲要，将提交给希腊政府，争取结束已持续了四个月的谈判，赶在希腊资金用尽之前解冻金援。

希腊曾威胁称，若达不成协议则本周到期的IMF贷款会遭遇违约，不过也表示将抵制任何最后通牒。若本月不能达成协议，则可能引发希腊违约，导致该国施加资本管控，且有可能退出欧元区。这对欧元无疑是一个沉重打击。

受该消息刺激，欧元/美元周二盘中狂涨2.5%，至逾一周最高1.1188；尾盘上涨2.03%，报1.1147。

西联旗下西联企业解决方案部门(Western Union Business Solutions)在华盛顿的分析师Joe Manimbo说道：“通胀方向正确而且希腊看来接近于获得救助，这更多是一种安慰性的上涨，取决于希腊可能会敲定协议以及欧洲央行的经济展望。”

美元指数尾盘回落1.48%，报95.94。为2013年7月初以来最大单日跌幅。

Oanda驻多伦多的高级汇市策略师Alfonso Esparza表示：“周二美元大跌是受希腊情势推动，市场看到了一线希望。”

但分析人士提醒称，在未达成正式协议之前，投资者不能过于乐观。据欧元区消息人士称，希腊提案在养老金、劳动力市场改革、财政目标以及公务员队伍规模等主要未决问题上，并没有做出重大让步。

分析师总结欧元暴涨五大理由

BK Asset Management分析师Kathy Lien总结了隔夜欧元惊天暴涨的五大理由：1.希腊债务协议；2.疲弱的美国经济数据；3.强劲的欧元区经济数据；4.德国-美国国债收益率差；5.投机性头寸。

Lien在文章中写道：“首先同时也是最重要的是，若非市场猜测希腊最早将于周三与债权人达成协议，欧元不会收获如此强劲的涨幅。根据一些核心官员的言论，欧盟和IMF已经达成一项初步协议，这将令针对希腊的额外救助资金解冻。”不过她认为，除非局势每天都出现积极进展且相关进展的证据占据新闻头条，否则在官方协议达成之前欧元可能难以延续涨幅。

Lien表示，欧元/美元也从强劲的欧元区和疲弱的美国经济数据收获支持。欧元区消费者物价指数增幅超出预期，部分缓解了欧洲央行(ECB)对于低通胀的担忧。与此形成对比，美国工厂订单降幅超出预期，且美国6月IBD/TIPP消费者信心指数走软。

文章显示，这种经济数据方面的分歧导致美国-德国国债收益率差大幅收窄，这对欧元构成利好。周二10年期美债收益率上涨8.5个基点，但10年期德债收益率却飙升17.3个基点。下图可以看出近期德国-美国10年期国债收益率差的变动，欧元/美元走势与这种变动高度相关。

欧元区5月通胀水准高于预期，消费者物价在历经五个月的下滑后再度开始上涨。欧盟统计局(Eurostat)周二公布的数据显示，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期涨幅达0.3%，涨幅高于市场预估的0.2%；4月则是较上年同期持平。

美国4月工厂订单月率下滑0.4%，在过去九个月已有八个月下滑，3月时为增长2.2%。分析师原本预测，4月订单会维持不变。扣除波动较剧烈的运输分项，订单则是连续第二个月持平。

Lien并称，最后，投机客依然持有大量欧元/美元空头头寸，而周二利好消息引发全面空头回补态势。

花旗外汇(CitiFX)十国集团(G10)策略主管Steven Englander称，走势陡转反映出了投机商此前做多美元和做空欧元的程度。

Englander说道：“周二欧元走势始于收益率波动，目前看起来还有轧空的因素。我们估计欧元/美元走势约三分之一是由收益率变动引发，67%是头寸平仓所致。”

法国兴业银行(Societe Generale)驻纽约的高级汇市分析师Sebastien Galy表示，对希腊的乐观情绪，以及欧元区通胀数据使交易商认识到，他们对欧洲国债和美元的看涨押注过度，并促使他们回补欧元空头头寸。

不过他表示，如果周五公布的美国5月就业数据显示就业强劲增长，欧元/美元可能跌至1.10。

欧元迎来忙碌的一个交易日

未来24小时对于欧元/美元而言极其重要。欧洲方面，投资者将关注欧元区采购经理人指数(PMI)修正值、欧洲央行货币政策会议、消费者支出和就业数据。欧洲央行预计不会改变货币政策，但欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)的新闻发布会预计将对欧元产生重大影响。Kathy Lien认为，假如他的言论乐观，欧元/美元将突破1.12，但若措辞谨慎并对下行风险感到忧虑，则欧元将快速回吐涨幅。

美国方面的消息也将对欧元/美元起到重要影响，投资者须关注ADP就业报告、贸易帐、ISM非制造业指数和美联储(FED)褐皮书。本周对于美元而言最重大的风险事件就是周五的非农就业报告，周三的经济数据可能会影响对周五非农报告的预期。强劲的就业增长对于美元能否摆脱颓势、进而展开反弹至关重要。

美国5月ADP就业人数变动数据定于北京时间周三20:15出炉，预计升幅自上月的16.9万人提升至20万人。

Lien指出，市场对于美国就业报告的期望相当高，若要看到欧元/美元回到1.10、美元/日元重回125，周三的ISM非制造业指数应表现强劲且ADP就业增幅也出现扩大。

技术面来看，欧元/美元已经突破1.1050的阻力位水平，但要想突破1.12可能面临一定困难，因如下图所示，欧元/美元自2000年至2008年涨幅的61.8%斐波纳契回撤位正好在该水平上方。

欧洲央行决议三大看点

北京时间周三19:45，欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长德拉基将在随后的20:30召开新闻发布会。

国际大行分析师表示，在周三欧洲央行的政策会议以及随后行长德拉基的记者会上，对希腊银行业的紧急融资、量化宽松(QE)的购债步伐以及货币政策前景将成为主要话题。

分析师称，鉴于定向长期再融资操作第四阶段(TLTRO 4)将在本月晚些时候启动，而且QE刚实施数月，因此预计欧洲央行本周不会调整政策。预计德拉基将会抵制关于进一步降息以及何时可能缩减QE的讨论。

5月18日欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)一次非公开演讲引发的疑问预计会继续。大多数分析师预计，针对科尔有关欧洲央行计划在夏季流动性清淡期之前加大资产收购力度的言论，德拉基会做出进一步的澄清。

在希腊问题上，预计将会讨论希腊银行业抵押品折扣幅度是否会提高、一旦希腊政府未能偿付债权人资金欧洲央行将如何应对等问题。