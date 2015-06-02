黄金隔夜为何惊天暴动？希腊问题随时可能再引爆市场

隔夜黄金市场出现“惊天暴动”，上演“大起大落”的一幕，分析师指出，美国经济数据以及美联储官员言论成为引爆金市的主要因素。希腊问题将成为点燃市场情绪的下一引爆点。随着希腊还款大限日益临近，市场对该国违约的担忧情绪也日益升温，这将对金价构成利好，然而，一旦局面突然往向好的方向发展，则市场风险偏好情绪恐骤然升温，从而打压金价。

美联储官员鸽派言论刺激金价暴涨

周一(6月1日)纽约市场盘初，美联储(FED)高官发表加息立场温和的讲话，带动黄金一度大幅飙升。

波士顿联储主席罗森格伦(EricRosengren)周一表示，目前缺乏证据表明，美国经济在异常疲弱的第一季后正在反弹，因此美联储没有理由实施2006年以来的首次加息。

罗森格伦在实现准备的演讲稿中称：“开始收紧货币政策的条件尚不具备。”

罗森格伦发表上述明显立场鸽派的讲话之时，美联储官员正准备迎接大约两周后的会议，并将在会上考虑是否加息。美联储官员自2008年12月以来一直维持利率在近零水平。

上述言论出炉之后，现货黄金短线飙升逾10美元，并一度升至日高1,204.31美元/盎司。

汇丰银行(HSBC)首席金属分析师James Steel表示：“在1,200美元/盎司之上买盘枯竭，且美元反弹，我们重新回到之前的水平。”

Steel说，罗森格伦的讲话以及稍早公布的数据在金市引发大规模空头回补，带动金价走强。

本周将有一系列经济数据公布，其中周五公布的就业数据将是重头戏。投资者将从中寻找美国升息时机的线索。

据CME即时交易数据，COMEX交投最活跃的8月黄金期货在21:23一分钟涌入7340张合约买盘，推升现货金价格瞬间飙升逾10美元突破1,200美元/盎司关口。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)随后表示，对于怎么形容美联储退出零利率时代，“升息”是个完全错误的说法。

曾任以色列央行行长的费希尔周一在多伦多表示，投资者和新闻媒体喜欢的这个词“是你能想到的最具误导性的词汇。”费希尔在有关金融危机的演讲之后回答提问时表示：“升息的意思是我们会竖直提高利率，没错，我们会提高利率，然后停一停，然后再提一点。这不是升，这是爬。”

费希尔的讲话强调了美联储官员们最近几周热议的主题：他们不会遵循一个可预测的道路上调利率，相反会根据最新经济数据相机而动。

强劲美国数据刺激美元走强 金价从“天堂坠入地狱”

尽管大幅飙升，但随后强劲美国经济数据让金价从“天堂坠入地狱”。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，5月全国制造业活动指数为52.8，高于4月和3月的51.5。外媒调查的分析师此前预估5月制造业指数为52.0。这是制造业指数连续第30个月处于或高于50的荣枯线水准；新订单分项指数攀升至去年12月以来最高。

美国商务部还公布，美国4月营建支出上升2.2%，年率为1.006万亿美元，为2008年11月以来最高水平，百分比涨幅为2012年5月以来最大。

继企业支出计划、就业和楼市数据之后，制造业和建筑支出报告进一步暗示，尽管消费者支出和工业产出疲弱不振，但经济在第二季度初累积了部分动能。

数据提振对美国经济体质的乐观情绪，并提振了对美联储将在今年加息的信心。数据出炉之后，美元兑主要货币全线走强，兑日元触及12年半高位124.92。

金价扭转此前涨势快速下跌，最终纽约尾盘金价下跌0.04%，报1,189.30美元/盎司。上周金价连跌第二周，上周四一度触及三周低位1,180.50美元/盎司。

花旗外汇(CitiFX)G10汇市策略部全球主管Steven Englander表示，市场的担心有所缓解。他在谈到周五数据显示首季GDP萎缩0.7%时说，这进一步证实首季成长大幅放缓只是异常现象。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov在谈到美国数据对美联储加息预期产生的影响时表示：“数据并没有重大转变，但它使市场预期向更为强硬的方向倾斜，在现阶段，美元/日元的交投主要受货币政策背离这一因素影响。”

西太平洋银行(Westpac Bank)驻纽约的北半球首席外汇策 略师Richard Franulovich说道：“市场对美元的信心在增长，美国相对欧元区，经济增长分化，货币政策分化，继续对美元构成支撑。”

聚焦希腊问题

投资者正密切关注希腊情势的发展，这可能是短期内金融市场面临的一大不确定性因素；之前希腊政府未能在自己设定的周日最后期限前与债权人达成改革换贷款协议。

希腊和国际货币金金组织(IMF)以及欧元区债权人之间就一项改革协议的谈判已经僵持数月。如果不能达成协议，希腊可能在数周内违约或破产。这种可能性在一定程度上支撑了金价。

根据知情人士表示，希腊未能在其自定的最后期限周日达成协议以放行援助。在金融和经济充满不确定性的时候，黄金被视为安全押注。

雅典方面需于周五偿还IMF一笔3亿欧元贷款，不过外界对于希腊是否有能力履行这个月的所有金融义务愈加感到怀疑。

欧洲央行及IMF主席拉加德(Christine Lagarde)周一晚间与法国和德国领导人会面，商讨如何推进希腊债务协商。

欧盟官员表示，欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)与IMF主席拉加德、德法领导人及欧盟委员会主席容克克(Jean-Claude Juncker)会面，旨在就希腊问题的协商统一立场。

随着希腊还款大限日益临近，市场对该国违约的担忧情绪也日益升温，这将对金价构成利好。黄金通常被视为对冲政治和金融风险的工具。

但分析师警告称，一旦局面突然往向好的方向发展，则市场风险偏好情绪会骤然升温，从而打压金价。