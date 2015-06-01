石油输出国组织：预期6月5日会议不会改变政策

石油输出国组织(OPEC)一名资深海湾国家代表周日(5月31日)表示，OPEC下周五(6月5日)会议可能维持产量目标不变，因为全球油市看来情况不错，且油价预计从当前水准上涨。

还有两名OPEC代表表示，他们预期6月5日会议不会改变政策。届时OPEC国家的石油部长将在维也纳开会。

油价因全球供应过剩而在1月跌至接近每桶45美元的近六年低点，之后发起反弹。上周五(5月29日)布伦特原油最终收涨4.8%，报65.56美元。

上述海湾国家OPEC代表指出，“OPEC不太可能做出有关产量限额的决定，有两个原因：第一是俄罗斯和其它非OPEC产油国已表明无意配合减产。第二是油市正在走强。油价预计继续保持在目前水准，而且极有可能上升。需求也很强劲，库存平衡。油市似乎情况很好。”

该代表并称，“原油库存高于五年均值，但油品库存落在五年均值内。但到头来，最终的决定将由部长级开会时决定。”

另一位海湾OPEC代表认为，“油价在每桶60-65美元间，至少已从之前的水准回升。市场上还有供应过剩的问题，但供应过剩的程度已比11月有所减轻。”

尽管供应过剩，OPEC在去年11月的会议上拒绝减产来提振油价，期以守住市场份额。OPEC维持产量目标为每日3000万桶。该决定曾一度令油价加速从2014年6月高位115美元下跌。