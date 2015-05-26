美元强势拉升 非美货币全线大跌 日元创近8年新低

周二欧洲交易時段，外汇市场大幅波动。美元指数强势升破97，非美货币全线大跌。日元跌至近8年最低水平。

美元指数盘中向上突破97，刷新一个月高点。美元/日元盘中快速冲高百余点，至122.68，创2007年7月以来最高。交易员权衡美联储和日本央行货币政策分歧将给外汇市场带来的影响。

美元指数自5月15日跌至93关口附近以来，在短短两周时间之内已反弹约400点。尽管近期美国经济数据好坏不一，但部分美联储官员称，这只是暂时性因素，并不会阻碍美国经济的复苏势头。这也是助力美元反弹的一大因素。

欧洲交易员开始消化美联储官员有关美联储可能今年加息的言论。华尔街见闻提及，美联储副主席费希尔周一称，短期利率在3-4年的时间里可能会达到3.25-4%。克里夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周一称，通胀加速以及就业市场强劲可能会推动美联储接近加息时点。耶伦上周五表示，若经济表现符合其预期，她仍预计年内会加息，接下 去以渐进的步伐收紧。

英国《金融时报》援引花旗外汇分析师们的观点称，“没有单一的影响因素”来解释为何再一次转向美元，“但是，上周五公布的美国4月CPI报告似乎触发了外汇市场的变动。势头一直在持续，政界动荡和希腊援金谈判的不确定性使得欧元处于不利地位，导致美元总体强势。”

同时，英镑/美元下探至两周低点，至1.5406。美元走高、希腊违约忧虑加重，欧元/美元承压下行，下跌0.7%至1.0890，刷新四周低点。Market Watch援引瑞穗银行外汇销售部高级副总裁Michiyoshi Kato观点称：“随着希腊方面的刺激因素再度重来，欧元下行势头正在加速。在任何情况下，我们可能会预期欧元（对美元）将走弱至平价水平。”

摩根士丹利分析师推荐在1.0950做空欧元/美元，目标1.0500，止损设在1.1050。

希腊违约风险仍大。该国将于6月5日至19日期间总计有16亿欧元的IMF贷款到期。此外，据《德国画报》，欧洲稳定机制（ESM）总裁雷格林称，希腊与债权人就改革达成一致的时间正在耗尽。若无法达成协议，希腊政府将无法获得更多救助资金，那么希腊可能会无力偿债，这隐含着很多风险。

尽管希腊很想获得援助，并且表达出了对达成协议的希望。不过目前来看，希腊仍守住红线，并没有打破僵局。法国巴黎银行强调，围绕希腊问题的不确定性仍是挥之不去的风险，但并不认为其会带来任何重大的市场影响，除非出现谈崩情况。