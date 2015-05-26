油价维持窄幅震荡 进一步上涨面临阻力

周二国际油价继续维持窄幅震荡，多空双方的对峙尚没有打破僵局。当前美原油位于60美元附近，而布伦特原油则维持在65美元左右。

“近期油价面临的阻力因素越来越多，油价如果要继续上涨，这些因素都需要克服。与过去两个月相比，美元重回升势令上周油价承压，”摩根士丹利分析师团队说道。他们还称，油价同样面临其他因素的承压。

这些因素包括沙特和伊拉克产量触及纪录新高令欧佩克供应增长、伊朗原油供应也可能增长，而且一些迹象显示实物油市场面临压力。

欧佩克将在6月5日召开会议，在这之前投资者大多离场观望，并密切关注沙特和其他关键产油国做出的供应方面的措施。

新加坡华侨银行经济学家Barnabas Gan称，考虑到许多高成本产油国可能联合呼吁采取措施提振油价以应对高额的财政成本，此次欧佩克会议很可能成为最具争议的会议之一。

“不过我们仍然预计欧佩克此次会议上将保持当前3000万桶/日的产量配额不变，”Gan说道。他还称，欧佩克的基调将对年内油价产生根本影响，而且如果欧佩克意外削减配额，将导致油价出现急剧的跳膝反应。

“原油的供需因素仍没有发生变化，尤其是短期内。我们认为下周欧佩克会议将发生重大转变，”辉力期货分析师Daniel Ang说道。

最近油市缺乏市场指引，最近油价的波动主要取决于美元的变动。而本周除了美元走势这个因素外，希腊债务违约的担忧和美联储升息预期将成为左右油价的重要因素。