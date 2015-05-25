金道贵金属：金银不敌股市普涨魅力后市看空

2015年的第二个季度过去了一半了，天气开始逐渐变得热起来了，投资市场则早已是人声鼎沸，在股市激荡着创造财富神话的传说中，金银市场则没落寂静，投资气氛萎靡。此前一周金银大涨突破1230美元和17.4美元气势已经被上周的下跌挫掉了锐气，金银分别下跌收低在1206美元和17美元附近。

从过去一周的市场影响因素看，造成金银失去延续上涨趋势而下跌的主要原因有以下几个，而且这些因素很可能继续会对价格的走势形成较大的压力，对未来的走势继续构成不利。

第一，美元指数铸成大跌牛市再现

美指从3月中旬回落4月中旬完成二次测顶走势开始下跌，经过五连阴的走势后最低到了93点一线的整数关开始企稳;5月中旬22日收盘彻底扭转了下跌的趋势，最终收高在96.17点附近。

造成美指大幅反弹的因素很多，首先，美联储5月21日凌晨公布了议息会议纪要显示，联储的关注点集中在第一季度经济增长疲软后将出现改善，多少委员认为通胀将回升到2%。这说明造成美指回落的美国经济在进入第二季度后可能改善的步伐在加快，这就是我以往分析的美元的下跌空间有限结论的依据。其次，虽然六月份加息是无望了，但是联储并没有排除这一个选项;不过利率期货数据显示的6月加息预期降到零点还是值得关注。这个问题可能是表面的，因为联储会议纪要显示了官员认为美元强势导致了出口下降，这是否正话反说需要市场留意。第三，本周美国的关键经济数据改善较多，支持了美元的反弹走势。

以上是美国经济逐步走出一季度和二季度初的影响后开始恢复的分析，这些因素深切影响了美元的下跌空间收窄和反弹的急速上升，这对于金银来说这可能不是个好消息。

第二，环球股市大涨金银深受打击

美股再次发飙强力上升，道指突破前期高位创下了18351.36点的高位;标普500指数上涨达到了2134.72点的高位;美股热情洋溢的上涨带动了其他股市的上涨;

中国A股也出现了再度大涨的格局，上证指数以光头收阳最高位达到了4658.27点;深成指16191.15点。亚洲的另一个指数日经指数新高为20321.0点;东证指数1656.05点。

股市大涨导致金银深受打击，目前不是投资热点的金银，很难吸引投资者的目光，这也是往日能导致上涨的形态现今失效的原因。

第三，ETF减持失血多导致金银受压

全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓最新的数据时715.26004吨，相比周初的718.24316下降月为3吨左右;持平于上周减持的数字;算上五月份最高从741.75022吨的减持看，失血已经达到了约26.49吨之多。

白银ETF-iShares的持仓为9888.76吨，相比10181吨的高位，下降的数字也是惊人的。

黄金和白银ETF代表机构的持仓下跌如此之多，足以抵消俄罗斯四月增持的10吨(俄黄金总持有量达到1247吨以上)黄金利多的因素。

第四，众多机构乌鸦嘴金银受到误伤

在黄金突破了1224美元并企稳在1230美元附近的时候，我们发现一大波的国际投行看多黄金的言论纷纷出炉，有传统的财经媒体，也有银行等机构的报告，都在言之凿凿的预测上涨的位置，从1250和1300美元甚至更高的位置都有。

但是仅仅过了一周，这种言论减少了一些，但是还没有消息，截止5月24日看多的机构大有人在。但是机构看多和散户看涨的情绪是一样，都是失控而莽撞的，我们的分析继续出在阳线看涨阴线看跌的短视之中。

第五，技术走势不利于金银上涨行情

黄金周线收盘为乌云盖顶的类似形态，行情最高从1230美元回落到1206美元的低位，回档的幅度已经达到上涨的50%。周线指标虽然有支持但是钝化依旧并未有清晰的趋势信号;月线走势依旧是底部横盘震荡丝毫不见趋势破位的行情。

白银周线也类似乌云盖顶的走势，从17.7美元回落跌至17美元附近，形成了利空的K线组合;唯有均线提供了一些支持信号，指标钝化无论是周线还是月线。

金银的这种走势非常不利于反弹走势，反之观察美指的看涨吞没的K线组合则有大底铸成待上涨的感觉，目前的走势继续看多美元的走势。

综合以上各种因素，下周的总体思路将改变趋势运行的观点，重新回到了区间震荡的老路(4月份以来。。。)上来，就其具体的操作思路和位置可以参考如下。

1、黄金整体下行震荡为主，盘中在1180-1190美元之间有强支持;也存在超跌反弹的可能性，因此逢高超短线沽空，支持位附近可以继续短多的思路。反弹的阻力在1215-20美元附近。

2、白银整体震荡调整为主，盘中预计支持在16.5美元附近，反弹的阻力在17.6美元附近;高抛低吸是可以选择的，如果失守16.5美元就全面看空了。

【市场心理因素】市场状况不好的时候，增加小短线按目标位落袋的操作思路，耐心等待趋势的转化是关键。