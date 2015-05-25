美元走强金价承压小幅下行 交易员称或很快跌破1200

周一(5月25日)金价继续小幅下行，仍然受到上周五美联储主席耶伦(Janet Yellen)讲话和市场对美联储升息预期的影响。美元上行触及近一个月最高水平，金价则接近一周最低水平。周一亚盘金价最高触及1205美元/盎司，午市在1203美元/盎司附近波动。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)周五表示，今年某时加息是合适的，1季度经济增长疲软很大程度上源于暂时性因素，预计美国经济在2015年剩余时间及以后将取得温和增长。

耶伦重申了3月时的观点，即一旦美联储开始升息，过程可能是逐步的。她还表示，升息的时机要看未来的经济数据。“我们无意在首次升息后为上调联邦基金利率预先设定轨道，”耶伦表示，利率重回正常水平需要数年的时间。

耶伦称认为随着经济继续改善，通胀将升至目标水平。就业市场强劲、汽油价格下降，以及其他推高家庭实际可支配收入的因素应该会提振成长。她也指出，就业市场仍未完全复原，因薪资增长缓慢，退出劳动力大军的人数高企。

一名新加坡的交易员表示：“耶伦的发言以及其对美元带来的积极影响，这都对黄金不利。”

这名交易员还表示：“看起来尽管经济数据表现让人失望，但美联储还是会在今年升息，美元也重新出现了动能，因此我们认为金价很快会跌破1200美元/盎司水平。”

此外，上周五公布的数据显示，美国4月份核心消费者物价指数(CPI)上涨0.3%，为2013年1月来最大涨幅。4月新屋建设升至逾七年最高水平，这些数据给了美联储更多证据表明经济增长已经足够强劲，可以实施2006年来的首次加息。

周一适逢阵亡将士纪念日，美国股票和债券市场休市。英国当日也将休市。因此市场流动性下降可能加剧汇率波动。

在欧洲方面，七国集团(G7)财长和央行行长会议将从5月27日持续至5月29日。分析师认为，在他们的议程中，希腊及其如何继续留在欧元区将是重要话题。

希腊内政部长Nikos Voutsis上周六表示，希腊若不能与债权人达成协议，下月将无力偿还IMF的贷款。这是希腊政府关于谈判失败后违约可能性的最明确说法。

实物需求方面，亚洲地区受到股市上行的影响，黄金实物需求平淡，难以为金价提供支撑。