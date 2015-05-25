金道贵金属：美元指数获上行动力对金价构成打压

上周五金价反弹受压，市场逢高沽盘力量比较强劲，投资者做空欲望比较高。金价再次向1200美元关口试探，黄金日k图的上影线比较长，显示市场空头气氛比较浓厚。美国4月份通胀数据强劲，为美联储的加息奠定基础，美元指数获得上行动，从而对金价走势构成打压。另外美联储主席耶伦讲话略显鹰派，进一步提振美元指数走势，压制金银价格的走势。料后市贵金属将会持续走弱，投资者可选择继续沽空金银价格的策略。

美国经济有所转暧，美国4月核心CPI小幅上升，通胀率正在稳定。FOMC曾明确表示过，若开始加息，需要看到通胀稳定性以及劳动力市场的进一步改善。美国劳工部上周五公布的数据显示，美国4月核心CPI月率增长0.3%，创2013年1月以来最大升幅，预期和前值增长0.2%。强劲的数据将增加投资者对美国经济的信心，国际资金回流美国市场，美元获追捧，美元指数强劲上行，金银价格可能会继续走弱。

美联储主席耶伦讲话偏向鹰派，其表示，今年某时加息是合适的，1季度经济增长疲软很大程度上源于暂时性因素，预计美国经济在2015年剩余时间及以后将取得温和增长。美联储的加息预期增强，美元指数获得充足的上涨动，美元指数强劲上行，贵金属走势可能会持续受压。

日内值得关注的经济事件包括：07:50 日本4月未季调商品贸易帐(亿日元)。

现货黄金技术分析：黄金上周五最高1214.95，收盘1205.24，最低1201.77。上周五国际金价继续受压，盘中一度向1200美元关口试探，市场主动沽盘力量仍然比较强劲，其整体震荡下行格局不变。黄金日线图MACD双线指标中，双线维持零轴上方，但快线掉头向下，同时绿色能量柱缩短，显示市场空方力量正在增强。各条均线呈现分化态势，5日均线掉头向下，并死叉10日均线。相应的KD指标中，双线维持向下运行，显示金价下行压力比较大。后市黄金可能会维持震荡下行，投资者可选择少量做空的策略。

阻力：1215\1225\1235

支持：1190\1180\1170

建议：投资者可选择少量做空的策略，目标1190美元关口

现货白银技术分析：白银上周五最高17.338，最低16.956，收盘17.075。白银价格上周五小幅弱势下行，围绕在17.10美元附近宽幅波动，市场多空双方力量比较均衡，目前获得10日均线的支撑，但其整体回调格局不变。白银日线图MACD指标中，双线维持零轴上方，但快线掉头向下，并且绿色能量柱缩短，显示市场空头力量正在增强。日线图中各条均线呈现分化态势，5日均线掉头向下，并且死10日均线，并且相应的KD指标中，双线维持向下运行。目前白银走势转弱，投资者可选择逢高卖出沽空的策略。

阻力：17.35\17.55\17.75

支持：16.85\16.65\16.45

建议：投资者可选择逢高卖出沽空的策略，目标16.85美元。