原油降温 国内油价调整面临搁浅

近期国际油价的高位降温，让国内油价调整搁浅的预期越来越浓。《经济参考报》记者从多家社会监测机构了解到，新一轮油价调整窗口将于5月25日（下周一）开启，但从目前原油走势来看，届时因调价幅度不满50元/吨而出现搁浅是大概率事件。

自5月11日国内油价“三连涨”之后，在美国原油库存减少、美元强劲反弹以及中东局势不稳等多因素影响下，国际原油开始出现熄火局面，五个交易日连续下跌，19日跌幅更是在3%以上。截至20日收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格收于每桶58.98美元，7月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶65.03美元。

与此相一致，国内成品油调价参考的原油变化率也是先涨后跌。卓创调价模型显示，截至5月20日收盘，第8个工作日原油变化率0.37%，汽柴油对应上调15元/吨。而金银岛测算的变化率为0.39%，对应上调幅度为20元/吨。

按照成品油定价新机制，国内汽柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次，当调价幅度低于每吨50元时，不做调整，纳入下次调价时累加或冲抵。据了解，2015年以来，国内成品油零售价格经历了五涨三跌一搁浅共计九轮调价周期。其中，汽油价格累计每吨上调570元，柴油价格累计每吨上调490元。

“根据模型测算，若未来两日原油出现5.5美元/桶的涨幅，油价上调窗口才能开启；若原油出现5美元/桶的跌幅，则下调窗口开启。”卓创资讯分析师张斌认为，短期原油或保持震荡，出现持续暴跌暴涨的可能性不大，5月25日国内油价调整面临搁浅将是大概率事件。

中宇资讯分析师石泽睿也认为，国际油价上行趋势转为震荡下行，从而抵消了前期涨幅，成品油调价对应幅度为0元/吨，搁浅成定局，国内大部分地区汽柴油将仍处于“6元时代”。

受国际原油价格的大幅走低及油价调整趋势呈现逆转迹象影响，国内汽柴油批发市场也开始逐渐转冷。据张斌介绍，经济复苏缓慢导致柴油需求难有大的提升，再加上“三连涨”之后，油价出现超涨局面，因此在搁浅预期下，炼厂及销售公司出货不佳，油价也难维持涨势；而汽油方面因夏季来临，支撑了汽油的消费，但是整体环境不乐观，也影响到其整体的消费。但受零售市场需求相对稳定支撑，汽油批发价格跌势弱于柴油。