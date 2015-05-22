金价或收获四周最大周跌幅 缺乏方向等待耶伦讲话

周五(5月22日)金价虽然仍然在1200美元/盎司上方，但本周金价的跌幅却很可能将是四周以来最大的。美元的表现打压了黄金的避险需求。周五亚盘金价最低触及1205美元/盎司，午市在1207美元/盎司附近波动。

本周目前为止金价的跌幅已近1.4%，将是4月24日以来最大的单周跌幅。

本周美元指数上涨了2%，结束了此前长达5周的上涨。

福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示：“在谈论怎么持仓之前，我们还是需要黄金市场能够更明确。”他认为黄金市场目前缺乏明确的趋势。

欧元走弱推动了美元的上行，美元的强劲表现使得金价上行受到限制。本周欧洲央行称将加速购买债务，使得欧元受到压力。

不过另一方面，本周公布的美联储会议纪要表明，6月升息的可能很低，因此金价也获得了一些支撑。

周四公布的经济数据表现不一。

全美不动产协会(NAR)数据显示，美国4月成屋销售按月大跌3.3%，年率为504万户，预估为524万户。3月经修正后为521万户，前值为519万户。尽管销售下降，但年率仍在500万之上。鉴于就业市场改善，且4月房屋开工和建筑许可均攀升至数年高位，这暗示4月销售下滑的局面只是暂时的。

另外，周四公布的5月费城联储制造业指数从4月的7.5降至6.7。 数据高于零，反应该地区制造业扩张。美元走强，以及能源企业深减支出拖累制造业表现。油价骤降挤压了能源企业的获利。

美国劳工部周四公布的数据显示，上周初请失业金人口增加1万人，经季节性调整后为27.4万，但基本趋势仍直指就业市场供应收紧。四周移动均值降至15年新低。市场认为四周均值消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场状况。

本周金价出现大幅下跌使得黄金市场情绪转空，SPDR黄金ETF的持有量自上周以来跌去了超过10吨，总持有量跌至四个月最低水平。

MKS的交易员James Gardiner表示：“黄金继续在跌向1200美元/盎司的转折点。在3月中旬以来，金价在该水平上下都没能突破3%的区域。

Gardiner表示，目前金价上行阻力1212至1213美元/盎司，下方1200美元/盎司仍然是下行关键支撑。

目前市场的焦点将转向美联储主席耶伦(Janet Yellen)的讲话。耶伦将在周六凌晨01:00在Providence就经济前景发表讲话，她料将承认经济在近期的迟滞表现，包括在今年最初几个月几近停滞不前。但耶伦也很有可能会重申美联储一贯的论调，即经济在经历暂时的挫折后表现应会改善，并且强调就业增长稳健，从而令美联储仍有望实施近10年来的首次升息。