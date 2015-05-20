SGE发布2014年报告 全年黄金成交量1.85万吨同比增42%

2014年SGE黄金成交量1.85吨，同比增长59.17%，成交金额4.59万亿元，同比增长42.81%，日均交易量75.46吨，同比增长54.63%。夜市黄金成交3265.9吨，同比增长58.49%。

上海黄金交易所(SGE)发布了2014年报告，数据显示，2014年全球SGE的黄金、白银和铂金各品种合计成交6.51万亿元，同比增长24.69%。

2014年SGE的总成交量达到51.86吨，同比增长17.26。

2014年资金清算量为1.78万亿元，同比增长6.04%。

2014年实物入库量2928.8吨，实际出库率2835.3吨。

报告显示，SGE国内会员173家，首批国际会员40家。个人客户733万户，同比增长66.88%。机构客户8358户，同比增长23.17%。

2014年SGE黄金成交量1.85万吨，同比增长59.17%，成交金额4.59万亿元，同比增长42.81%，日均交易量75.46吨，同比增长54.63%。夜市黄金成交3265.9吨，同比增长58.49%。

广受关注的黄金国际板中，共有15家国际会员参与交易，以自营业务为主；34家国内会员参与国际板交易。全年69个交易日中，累计交易190.55吨，价值454.53亿元。其中，国际板黄金合约成交156.29吨，价值373.47亿元。国际会员参与主板交易成交34.26吨，价值82.06亿元。9月自12月间，日均成交量稳定增长，全年日均成交2.76吨。

价格方面来看，全年人民币计金价上涨1.75%。

此外，2014年实物黄金需求大，处于历史高位，交易所黄金入库2178.41吨，同比下降0.89%，黄金出库2102。36吨，同比下降4.31%。

实物交割清算黄金1.13万吨，同比上涨54.19%。实物黄金交割比22.78%，同比减少15.05%。上述数据都不保护国际板。