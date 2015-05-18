原油价格回升推动通胀利好黄金？分析师们意见不一

商品分析师们对目前油价稳定在60美元/桶后，对黄金市场所带来的影响意见不一。

此前Nymex原油价格一度触及62美元/桶的水平，是去年12月以来最高，上周尽管有一些回落，但总体比起3月中旬的低点，仍然高了差不多41%。

原油价格近期的回升对整体的经济并没有什么太大推动，美国4月PPI有所下降，低于预期。

不过也有一些声音认为，在价格稳定后，影响只是时间问题。

凯投宏观(Capital Economics)的经济学家Paul Ashworth表示，生产价格的下行主要是因为汽油价格的下行，但他认为，这样的状态将是短暂的。

CMC markets的高级市场分析师Colin Cieszynski表示，中期而言，由于通胀会因为油价稳定而走高，因此金价有上行的可能，但这不会是一夜之间就发生的。

Cieszynski说：“央行官员们一直声称通胀的下行效果只是暂时的，六个月后人们可能就会看到油价稳定，即使油价再下降，也仍然在这40至60美元的区间内，大的价格变动已经过去了。”

盛宝银行(Saxo Bank)的商品策略主管Ole Hansen表示，更高的油价会带来通胀压力，也就利好黄金，但目前则不是这样的状况。

Hansen表示：“说到底，在这轮油价上涨中，通胀预期没能上涨，因此我不认为这和通胀有关。”

Hansen表示，油价的上涨是并非由于市场基本面因素的推动，因此油价上涨无关通胀。原油市场并没有出现需求大增或者供应大减。

Hansen称：“油价上涨是因为投资需求，一些人进入市场是因为担心市场开始上行。”

法国外贸银行(Natixis)的贵金属专家Bernard Dahdah称，他不认为油价的上涨会对金价带来什么太大的影响，因为60美元/桶的油价并不能看做有通胀。

Dahdah表示：“60美元/桶的价格远低于100美元/桶的价格，因此相较去年同期，通胀还是非常低的。我不认为现在金价和油价之间有什么相关性。”