俄罗斯GDP萎缩难阻增持黄金 全球排名升至第六

黄金(1228.10, 2.80, 0.23%)依然是全球各国央行的首选，俄罗斯一直对黄金情有独钟，据悉在油价暴跌和制裁之下，俄罗斯GDP陷入萎缩，但仍然坚持增持黄金储备，排名已经升至全球第六。

联邦统计局援引初步数据称，今年第一季度俄罗斯国内生产总值(GDP)下降1.9%，为2009年以来首次陷入萎缩，主要是由于油价大跌和卢布贬值的影响。

受西方制裁和国际油价大幅波动影响，俄罗斯经济下行压力加大。根据俄经济发展部的最新预测，2015年俄罗斯经济将萎缩2.8%，但2016年俄罗斯经济将恢复增长，增长幅度为2.3%。数据显示，2014全年俄罗斯经济比上一年增长0.6%。

荷兰合作银行外汇策略师Piotr Matys表示，如果油价能保持在现在的水平或者继续走高，俄罗斯央行每次利率会议至少降息100到150个基点，那么俄罗斯经济应该会在今年下半年走上复苏的道路。

经济萎缩，无碍俄罗斯央行继续增持黄金。

据世界黄金协会(WGC)最新公布的全球黄金储备数据来看，在4月数据中，俄罗斯持有1207.7吨黄金，而此次5月数据中，俄罗斯黄金储备增加到了1238.3吨，在外汇储备中占比13.1%增加到了13.3%。全球排名第六。