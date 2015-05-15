受金市开放带动 中国黄金消费料稳在千吨

世界黄金协会(WGC)中国区董事总经理王立新周四(5月14日)接受专访时称，尽管中国经济增速放缓和股市火爆拖累黄金消费，但在“一带一路”战略以及金市开放政策拉动下，中国今年黄金消费量预计将达到900-1000吨左右，中国金价的影响力亦有望得以提升。

WGC统计的中国去年黄金消费量为973.6吨。他指出，按五年平均值测算，中国首季消费需求仍是增长的，且考虑到去年基数较高，其对中国消费很有信心，长期趋势来看中国黄金市场需求呈现非常健康的状态，中国仍需要大规模进口黄金以满足国内需求。

王立新称，“中国今年黄金消费很稳定，甚至有少量增长的状况，不能用乏力来形容。”

他同时认为，没有很特别的因素或者说太负面的因素，会促成中国黄金市场需求大幅下行，且从第二季度的形势来看，是呈现向好一面，这是非常明显的。

王立新指出，虽然一季度是中国黄金消费的旺季，但从4月份了解的业态来看，黄金需求量在稳定上升，反映市场投资者从股市上赚到钱后，开始反映到消费层面上，五一可能是一个小的销售旺季，所以对第二季度更有信心一点。

他一并提到，黄金租赁的规模在持续增加，随着金价波动较大，黄金租赁一方面利率成本比较低，另一方面可以规避金价波动可能造成的冲击。

世界黄金协会（WGC）最新黄金需求趋势报告指出，由于经济增长放缓以及股市的行情看涨影响了中国消费者对黄金的购买，当地金饰需求今年第一季度同比下降10%至213公吨。即便如此，金饰需求仍高出过往五年季均需求27%，表明黄金需求持续上扬的趋势并未改变。

全球黄金年鉴2015中文版此前预测，2015年国际金价仍将继续走低，预测年度均价为每盎司1190美元，年内最低价为1080美元；但黄金熊市很可能在2015年走到尽头，并将于2016年由熊转牛。

中国黄金市场仍供不应求

王立新认为，中国市场仍是黄金供不应求的市场，还是需要大规模进口黄金来满足需求，但需求增长幅度可能较前两年有所放缓。

他指出，据了解中国黄金矿业自给自采的矿，和进口一些原材料提炼的黄金产量都有所增长，促成了国内供应层面的增长，但是增幅也有限。

王立新称，“中国黄金进口增长幅度可能没有这么大，这主要看中国市场需求量，现在是持续稳定情况的话，进口量不会说每年持续性的增长。”

他还指出，中间黄金供应缺口是需要进口的量来弥补，另外一个是旧金回收来补充。

据中国黄金协会最新统计数据则显示，中国2015年一季度黄金产量同比增长14.72%，至110.704吨。

世界黄金协会报告指出，2015年第一季度黄金需求为1079吨，同比下降1%，其中中国黄金消费需求下降7%至273吨，但印度与中国的消费需求总和占全球黄金需求总量的54%。

金市开放提振中国价格影响力

王立新表示，中国黄金市场正在持续稳定开放，从黄金流通环节的放开，到投资许可证的取消以及黄金国际板，加上央行放松黄金进出口政策，国内黄金投资市场需求增长非常快,而金市开放进程将助益中国金价的影响力。

他指出，“相对来讲主要看人民币资本项下可兑换的进程到底有多快，会决定黄金市场进一步的开放程度。”

在他看来，因为黄金仍然是具有很强的货币属性，如果在人民币资本项下完全可兑换政策没有完全放开情况下，黄金仍然会受到一定管制的限制。

比如说现在还有一点限制，中国国内投资者还不能更方便地参与黄金国际板的交易，这主要还是受外汇管制的限制，因为国际板是要通过离岸人民币才能交易。

他强调，黄金国际板和人民币国际化相辅相成，用离岸人民币计价的黄金价格，是中国黄金市场进一步融合的第一步。随着国际板交易量提升，以及中国市场对黄金需求的巨大体量吸引更多境外投资者，再加上中国业者走出去的增加，中国市场将逐步提升其对于国际市场的影响力。

王立新认为，中国政府鼓励包括矿业公司、金融类公司逐步走出去，包括“一带一路”的政策，都会帮助黄金企业，包括金融企业进一步国际化的进程。

他提到，“一带一路”覆盖的约70个国家，其中主要产金国达到16个，中国这一大的发展战略帮助覆盖国家共同开发当地黄金矿产资源；另一方面，一带一路覆盖国家中还包括主要的黄金需求国，未来会便于周边的黄金制品，尤其是饰品进入中国等需求国销售。

不过他强调，虽然中国是黄金需求及供应第一大国，但中国黄金市场不是为了单纯追求定价权，只有参与的主体越多，国际化进程越深入，中外融合得越多，才可能谈定价权。

他补充道，“更多看我们采矿企业是不是全球化，我们金融机构，尤其是从事黄金业务和贵金属业务的金融机构是不是覆盖全球，如果这一点都没有，世界影响力就更谈不上了。”

中国央行3月推出新规，对黄金及制品进出口数量进行限制性审批并施行准许证制度，看似有收紧黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍，更多企业有望与银行齐迈大步。

处在黄金定价权之争前沿的上海黄金交易所于2014年9月在上海自贸区启动国际板，首次允许外国投资者交易以人民币计价的合约。后据知情人士透露，中国计划今年推出人民币黄金定盘价，该定盘价将通过交易所交易确定。