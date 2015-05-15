旧伤未好又添新痛 通胀“噩耗”让美元多头哭泣不止

本周美元多头接连遭受打击，此前美国零售销售数据引发的“伤口”尚未愈合，他们又听闻通胀方面的“噩耗”。美国PPI数据意外下滑，巩固了外界对美联储会推迟加息的看点，美元指数周四延续跌势，并一度触及四个月低位。周五金融市场将再度迎接“数据潮”，美国工业产出和密歇根大学消费者信心指数等重磅数据都可能引发市场大幅波动。

美元指数周四(5月14日)纽约尾盘下跌0.18%，报93.45，盘中最低触及93.13，这是1月22日欧洲央行(ECB)宣布量化宽松(QE )政策以来的最低水准。周五亚市早盘最新报93.39。

Amherst Pierpont Securities LLC在康涅狄格州斯坦福的策略师Robert Sinche表示：“没有公布将与美元升值一致的数据，美元回落并不奇怪。”

尽管数据显示，上周美国初请失业金人数减少，暗示美国就业市场根基更稳健，但通胀数据巩固了美联储(FED)将保持鸽派的观点。

美国劳工部周四公布的数据显示，截至5月9日当周，美国初请失业金人口减少1,000人，经季节性调整后为26.4万人，逼近两周前触及的15年低位。

劳工部同时公布的另一项数据表明，美国4月生产者物价指数(PPI)月率下滑0.4%，市场预期为增长0.2%。这是PPI年内第三个月回落，3月为增长0.2%。

美国4月PPI同比下降1.3%，降幅大于预期的0.8%，且为2010年以来最大按年降幅，3月为下挫0.8%。

分析师指出，尽管劳动力供应收紧，但美元走强和油价回落使通胀继续受压。低通胀以及第二季度初经济增长温和的迹象暗示，美联储可能要等待今年晚些时候才会加息。

加拿大皇家银行(RBC)资深外汇策略师Elsa Lignos表示，“在零售销售数据令人失望后，至少就业市场似乎在第二季有不错进展，这带来些许宽慰。但领请失业金数据小幅改善，还不足以令美元走势有所转变。”

Moody's Analytics高级分析师Ryan Sweet表示：“就业市场表现良好，通胀短期内不会攀升。美联储开始收紧货币政策的迫切性不高，他们可能会等到9月再加息。”

DailyFX周四撰文称，美国周四公布的数据好坏参半，就业市场有所改善，但通胀压力持续偏低。在前一日零售数据不及预期后，市场依然未能获得更多信心，疲软的经济数据继续打压市场的加息预期，根据芝加哥商业交易所的联邦基金期货显示，投资者认为12月加息可能性为50%，10月份加息的可能性为34%。周二这两种概率分别为56%和41%。

Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza说道：“加息的可能性正慢慢被令人失望的美国经济数据所消磨掉。”

美国1季度经济表现糟糕，2季度迄今为止的数据也没有向市场展现经济将强劲反弹的前景。但美联储多数官员今年来一直在宣称于年内加息。不过，债券交易员对此越发不抱信心。

Naroff Economic Advisers的首席分析师Joel Naroff表示：“尽管就业市场供应进一步收紧，但通胀完全受控，使联储的决策变得复杂化，尽管还不需要马上采取行动，但美联储必须时刻准备着。”

尽管PPI的疲弱趋势不可能在下周公布的消费者通胀数据中完全体现，但分析师称，非常疲弱的通胀环境将持续一段时间。

道明证券(TD Securities)驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示：“进口和生产者物价继续走疲表明，未来的通胀压力仍然十分疲弱。”

分析师们表示，市场仍有些冀望于即将出炉的数据显示，美国经济继首季开局表现迟缓后，可望重拾增长动能。那么市场很快就会重新预期美联储今年加息的可能性上升。

北京时间周五20:30，美国将公布5月纽约联储制造业指数。外媒调查显示，该指数将较上月升近6个点，至4.3。但彭博认为，这一预期面临下行风险，因为4月份新订单指数恶化、积压订单持续萎缩，而订单指数往往是风向标

北京时间周五21:15的4月份工业产值将受到密切关注。分析师将略过总体数据(因与冬季天气相关的公共事业产值波动剧烈而起伏不定)，而聚焦制造业产值。3月份工业产值数据中最重大的消息是，1月份制造业产值数据被向下修正。这使得季度制造业产值负增长，为上一次衰退以来首次。彭博所得普遍预测是，总体工业产值持平，制造业产值增长0.2%。不过这些预测同样面临下行风险。

北京时间周五22:30，5月份密歇根大学消费者信心调查初步结果将显示出近期数据里一个较坚挺领域的最新情况。外界所得普遍预期是，从5月份的95.9温和升至96.0。

美元短线跌势恐延续

PPI数据是最近一系列不佳的数据之一，周三美国政府公布的4月零售销售数据也不及预期，令投资人对美国首季经济增长疲弱可能持续至第二季的担忧加重。

周三公布的数据显示，美国4月核心零售销售月率持平，逊于市场预期的上升0.5%。

受累于美元走强、恶劣天气以及劳资纠纷导致西海岸主要港口业务受阻等因素，美国经济增长首季几乎停滞。自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上扬约11%。

美元指数本周迄今下跌1.4%，自3月攀抵12年峰值100.39以来跌幅逾7%。美元指数势将连跌第五周。去年5月初至今年3月中，美元指数大涨逾26%，主要是因预计美联储将加息。

巴克莱(Barclays Bank)汇市研究部门全球主管Jose Wynne称：“我们需要更清晰的看到美国经济增长基本趋势真的比首季数据所显示的强，美元才能恢复升势。”

他表示，尽管通胀压力减轻，巴克莱仍预计美联储将在9月加息。美联储的通胀目标为2%。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)驻东京的外汇策略师Masashi Murata说道：“在我看来，零售销售数据带来的震撼不小，美国数据在5月或6月改善并导致市场信心变化，这不无可能，但这个数据结果还是比较疲弱，”

Murata认为，虽然美联储6月加息的可能性不能完全排除，但联储最有可能等到9月再加息。他补充称，年底前可能有一次加息。

RBC的资深外汇策略师Elsa Lignos表示：“市场对美联储在2015年加息的预期进一步降温。”并称市场现预计首次加息时间将推迟至明年初。

法国巴黎银行(BNP Paribas)称，市场在继续消化周三低于预期的4月零售销售报告，因报告消除了提前加息的那么一点希望。该行补充道，投机者削减美元多头头寸，美元可能继续走软。

法巴银行表示：“我们对美国将要公布的经济数据抱有良好预期，但令人失望的零售数据意味着我们可能需要等待美元多头的可能催化因素：6月5日的非农就业报告。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)周四表示，此前的非农数据加上隔夜的零售销售都未能令美国经济前景明朗化，货币市场投资者可能依旧看不清交易方向，这令投资者试图寻找额外的美联储政策信号。

该行并表示：“投资者的迷惑已经在上周反映在期权市场上。然而重要的是，外汇市场的表现与债券市场形成鲜明对比，这暗示这种方向上的混乱可能不会长久。事实上美债收益率曲线趋陡警示外汇市场即将迎来趋势性行情。”

该行指出：“基于上述理由，我们认为近期外汇市场的停滞可能是接下来巨变的前兆。因此我们认为，在美联储真正启动加息前，美元近期下跌可能仅仅是回调，而不是反转。如果这种预判在未来几周得到证实，那么将是逢低做多美元的机会。”