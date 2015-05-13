卡尼恐让投资者“吓一跳” 英镑本周将有大行情？

英镑成为周一外汇市场上的“明星货币”，延续上周大选后的飙升走势，英镑/美元升至年内最高水准1.5611。有分析师警告称，本周英国央行通胀报告和卡尼新闻发布会可能传递令人意外的信息，从而引发金融市场大幅波动。

英镑延续近期的飙升走势，英国大选保守党大胜，获得多数席位的保守党将独立组阁，这令英国未来的不确定性降低，而市场对于英国的未来经济信心高涨，今日公布的英央行利率维持按兵不动，但在利率决议之后，英镑再度开始飙升，日内一度上破1.5600关口。

英国首相卡梅伦(David Cameron)上周五横扫对手赢得大选胜利，保守党在议会占据绝对多数席位，令反对党工党望尘莫及。卡梅伦此次获胜的程度超过了党内最乐观的预估。

因选举结果完全不同于之前几乎普遍预期的“无多数议会”，英镑、英国债市和股市均上扬。英镑/美元上周五纽约尾盘大涨1.35%，报1.5450。

法国巴黎银行(BNP Paribas)汇市策略师Vassili Serebriakov表示：“英镑的大选后动能犹存。”

英国央行(BOE)周一如期按兵不动，研判尽管经济增长展望稳健，但物价和薪资前景仍太过疲弱，令其无法加息。

英国央行周一维持基准利率于0.5%不变，符合分析师的普遍预估。英国利率自2009年3月以来一直维持在0.5%。英国央行还维持资产购买规模在3750亿英镑不变。

英国央行并未发表声明，但央行行长卡尼(Mark Carney)周三提出央行增长和通胀预测的季度更新时，将提供进一步说明。

多数经济分析师都预期英国央行在2016年初之前不会加息——英国利率已逾六年维持不变——路透上周调查的分析师也全都预期本月不会加息。

美联储(FED)今年料开始加息，英国央行料在之后跟进，而欧洲央行(ECB)将更晚才会采取行动，因欧洲央行为提振欧元区经济所采行的大规模刺激计划，尚处于初期阶段。

卡尼恐让投资者“吓一跳”？

有外媒警告称，本周英国央行行长卡尼可能已经准备好再次让投资者“担惊受怕”。他本周有机会向市场提供更多信息，市场押注英国央行将在2016年第三季度前维持利率不变，而卡尼本周将有一次给这一预期泼冷水的机会。

在保守党赢得大选之后，市场情绪于上周五发生变化，交易员预计央行将把基准利率维持在纪录低点更长时间，以抵消紧缩财政政策之影响。

DailyFX称，英国央行本周将公布其第二季度通胀报告，将会对经济增长预期和通胀预期做最新的修正。这份报告将对加息时点做进一步的指引。预计报告将下调经济增长预期但是可能会预期通胀将在今年晚些时候回升，这意味着英央行将在2015年末或2016年初开始加息。

分析师正等着看，英国2月和3月通胀率降至零的记录低位后，英国央行预期通胀率何时将回复到2%的目标。

英国经济已连续九个季度增长，而通胀率一直处于英国央行目标水平下方，油价也在一直攀升。在此背景之下，卡尼于本周三给出新的通胀预估之时，可能不再支持基准利率还会维持一年以上时间不变的看法。

分析师并称，这场新闻发布会对于卡尼来说也是个机会，他可以回顾过去的政策举措，并警告投资者他们的预期可能有些过度。

荷兰国际集团(ING)在伦敦的经济学家James Knightley说道：“假如英国央行略微上调通胀预估，我们不会感到惊讶，决策者可能以略大力度强调正在趋近利率上升的前景。”

Knightley认为，英国央行有相当可能性在11月加息。

事实上，之前英国央行的利率行动曾一再让市场措手不及。近一年之前，央行警告表示市场低估了加息的可能，引发英镑跳涨。之后油价重挫，降低了需对抗通胀的压力。

Investec Securities在伦敦的经济学家Victoria Clarke表示：“我们的感觉是目前市场太过放松，央行在2月曾警告通胀上升过头的风险，我们认为这种可能并未消失。基本趋势仍是复苏。”

德国商业银行(Commerzbank)首席分析师Karen Jones表示，近期走势已经使英镑/美元上行至上方关键阻力位置的通道打开，汇价将会继续上探并测试此前的一系列关键阻力。

Jones说道：“目前我们仍然不能排除英镑继续攀升至1.5896/1.5944区间以及200周均线上方的可能。”