FED三号人物发话惊动市场 美元疲软另一隐藏元凶浮现

希腊隔夜向国际货币基金组织（IMF）偿还7.5亿欧元贷款，这也暂时缓解了市场对于希腊局势的担忧，欧元/美元周二(5月12日)欧市盘初显著反弹，最高触及1.1255水平，收复隔夜跌幅；美联储三号人物杜德利日内讲话称无法确定美联储何时开始升息，美元随后震荡走低至94.50水平。有市场分析人士指出，美元面临的压力不止来自于经济数据，近期欧债和美债利差的收窄也对美元构成了不小的压力。

希腊偿还IMF7.5亿欧元贷款 欧元多头获得喘息之机？

隔夜的欧元区财长会议并未能够就希腊债务谈判达成一致，《金融时报》报道援引希腊财政部长的话表示，希腊周一已向国际货币基金组织(IMF)偿还7.5亿欧元贷款，比预计还款日期提前一天。

据希腊财政部官员称，希腊方面已发送拨款命令，以确保IMF能够在周二接到这笔偿还资金。

此前，希腊左翼Syriza政党的一些官员一直在欧元区各国财长会议上施压，希望救助协议谈判能够取得进展，并极力游说欧洲央行提高希腊购买短期国债的上限。

希腊与IMF、欧盟执委会和欧洲央行谈判还是取得了一定进展，欧元区各国财长表示欢迎，但表示达成协议还需进一步努力。双方在削减养老金、放宽民间部门裁员门槛，以及今明两年预算目标方面仍有巨大分歧。

希腊提前偿还IMF了7.5亿欧元贷款，这也暂时缓解了市场对于希腊局势的担忧。欧元/美元欧市盘初显著反弹，最高触及1.1255水平，收复隔夜跌幅。

伦敦的2名交易员透露，“欧元/美元在1.1250见卖盘。市场交投淡静，加剧了汇率和利率的波动。”

技术上看，欧元/美元在1.1130附近企稳反弹后，短线有望进一步上探1.1280/1.1300关口；MACD指标绿色动能柱继续收窄，多空双方陷入均势。

当前仍不能排除欧元再现“死猫式反弹”的可能，欧元短期内究竟是涨是跌基本取决于希腊问题谈判传出的消息和最终的结果，汇价的振幅或将扩大。

RBC Capital Markets的资深外汇策略师Sue Trinh表示，“政治风险溢价显然是一个因素，而且波动很大，市场随着谈判进展而来回波动，我们仍预期欧元较长期来看偏于下行，因欧元疲弱而美元强劲。”

ActionForex外汇分析师指出，盘中对欧元/美元的偏好暂时维持中性，但目前仍需警惕汇价于1.1378/87强劲阻力区域，其中1.1387为为汇价自1.2886至1.0461跌势的38.2%回撤位。

该分析师表示，“欧元仍面临结束自1.0461以来反弹的风险，未来甚至可能开启新一轮的跌势。”

日内并无重大的欧元区经济数据公布，周三(5月13日)包括德国和意大利在内的欧元区主要国家将公布一季度GDP数据，这或将引发欧元的短线波动。

美联储三号人物出场打压美元 另一隐藏“元凶”浮出水面

美元指数日内震荡回落，欧市盘中汇价最低触及94.36水平，刷新日内新低，5日均线位置得而复失。

美国纽约联储主席杜德利(William Dudley)发表讲话称，美国经济前景仍面临诸多不确定因素，无法确定美联储何时开始升息。

杜德利指出，美联储自2006年来的首次加息将标志着“制度转变”，即便在加息启动后政策仅会比之前“略紧一点”。

他预计，加息会对全球资金流、汇率、金融资产价格产生影响，即便加息“发生之时大家肯定普遍做好了心理准备”。

杜德利的讲话暗示出对于美国经济前景的不确定性，这或将加剧非农之后市场对于年内美联储是否会加息的疑问，对于美元构成了一定的下行压力。

然而，市场分析师指出，美元深陷疲软的背后的一隐藏“元凶”：德债收益率飙升导致德债和美债的息差收窄。

近两周以来，德债收益率快速上扬。截止5月7日,德债10年期收益率由4月20日低点的0.075%攀升515bp至0.59%的高位，刷新年内高点。

美国10年国债与德国10年国债的收益率差一度收窄至165个基点，创3月以来最小的利差，这使得欧元对追求收益率的投资者来说变得更有吸引力。

德债收益率的大幅上扬令其吸引了显著上升，欧元/美元也从中得到支撑，而美元走势显然受到了削弱。