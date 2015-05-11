中国降息 铜市反应冷淡

周一国内外铜市处于调整，近期多空减仓后市场交投回落。其中沪铜7月合约下跌100元或0.22%，收于45790元。总持仓减少1.1万手到67.2万手。总成交量为43.5万手。

宏观方面，周日中国降息0.25%，这与4月19日的降准相配合，意在继续降低中国社会融资成本，令市场对中国经济触底反弹的信心增强。其实从本伦刺激来看，2月份以来连续两轮降息降准的配合，还有房地产降低首付和营业税免征门槛，这些都已经开始对中国经济起来稳增长的作用，最近中国官方PMI连续两个月保证在50以上，市场对中国经济在2季度回升的信心加强。但反过来说，政策落地也使后期进一步出台政策可能性降低，我们认为对铜市作用将会递减。数据来看，中国数据继续趋弱，上周末的进出口同比均出现下滑，另外周一数据显示，2015年4月份，PPI环比下降0.3%，同比下降4.6%。CPI环比降0.2%同比提升1.5%。中国后续稳增长措施仍是影响铜价方向的关键。周五美国就业数据反弹，但不足以让美联储于6月份加息，与预期相近，对市场影响不大。

基本面上，上周全球三大交易所铜库存降4024吨到54.57万吨，其中上期所铜库存减少4861吨到18.3万吨，LME库存增加1150吨至33.9万吨。CFTC数据来看，截至上周二COMEX非商业头寸多头大增1.3万手，基金多空持仓接近持平，市场多头人气过重。国内现货报贴水10元/吨-升水50元/吨，比上周周末回升20元。部分投机商入市吸收贴水平水铜，市场难觅低价货源，下游在铜价回落之际入市接货，实际成交略改善。上海有色网消息，干净铜精矿TC维持在95-105美元/吨，混矿报价130 美元/吨左右。铜精矿市场成交萎靡，矿商多以交付长单为主。供应方面消息，受到3月底暴雨的影响，智利去年投产的铜矿 Caserones从4月12日重新投入生产以来，仍然不能常规运行，这导致该铜矿将会拖延达到预定的15万吨产能的时间。该铜矿控股于日本JX集团，去年产铜矿6.7万吨。

综上所述，我们认为近期铜价会在 高位有所震荡，震荡区间可能在6200-6600美元之间，国内铜在44200-47000元之间，交易上原有多头开始获利，短线观望，等待新的入场机会。