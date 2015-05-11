黄金偏向下行 希腊局势或主导金价走势

上周五美国4月非农就业报告喜忧参半，美元指数勉强受到支持走高，日内亚市盘中美元指数震荡上行至95.20一线，整体而言延续自上周四低点开始的反弹势头。美元持续反弹给黄金带来一些压力，国际现货黄金走势偏空，欧洲早盘进一步下行至1185美元/盎司附近。相比之下，现货白银波动幅度要小于黄金，但表现同样疲弱。截至发稿，现货黄金报1185.45美元/盎司，现货白银报16.41美元/盎司。

持仓方面，截至5月8日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量比前一个交易日减少10.75吨，为728.32吨，创今年1月中旬开始的最低水平。全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日持平，维持在10035.93吨。此外，上周五美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告显示，5月5日当周，投机者持有的黄金净多头头寸转而减少28817手合约，至72440手合约，表明投机者看多黄金的意愿减弱。

上周国际现货黄金迎来反弹，结束四连阴局面，但还是在近期震荡区间内整理。日内美国方面仅有4月就业市场状况指数LMCI公布，不过从此前几次的市场影响来看，该数据料对金价造成的影响有限。此前非农就业报告使得市场分析人士认为美联储6月加息或无望，但保留年内加息的可能性。后市投资者需要关注更多美国经济数据的表现，如果数据较好，意味着美国经济已经在一季度疲态中恢复元气，进一步巩固美联储年内加息的预期，黄金或受压。

日内金价走势可能更多是受到希腊债务问题的影响。希腊债务谈判已经进入紧要关头，明日(5月12日)将是希腊偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的最后期限。据该组织一名高级官员表示，IMF正在和欧洲东南部国家合作制定一个紧急计划，来应对希腊可能发生债务违约的情况。今日欧元区财长将在布鲁塞尔召开会议，讨论希腊援助前景事宜。此前欧洲众多高官表态称日内达成协议的可能性甚小，不过可能会在某些方面取得进展并在稍晚达成协议。如果谈判结果出现恶化，希腊的财政状况将陷入决定，避险情绪的爆发或支持金价大幅走高。