国际油价连涨3周 国内油价或涨250元

国际油价连涨3周逼近70美元

最近油价连续三周上涨，全球基准布伦特(Brent)原油自1月份跌至每桶近45美元的谷底以来，已累计上涨逾50%。记者综合采访获悉，这轮上涨主要受中东局部动荡推升，但供强需弱的基本面并未反转，预计只是阶段性反弹，真正进入上升通道或要等到6月份之后。而受国际油价影响，下周一国内成品油价将迎来年内三连涨，上调幅度约250元每吨。

供强需弱的基本面并未反转

国际油价连续三周上涨，6日跃升至今年以来最高水平，接近每桶70美元，这是自去年11月以来的最高位。全球基准布伦特(B rent)原油自1月份跌至每桶近45美元的谷底以来，已累计上涨逾50%。全球油价4月份录得近半年来最大月度涨幅，较今年早些时候的低点上涨逾40%。昨天N YM EX原油开盘60 .68美元每桶，截至下午6点30分为60 .65美元每桶。

此前一直低迷的油价为何突然上涨？首先是中东地缘动荡加剧。此外，美国石油库存四个月来首次录得单周下降，同时深陷冲突的利比亚产量进一步下降。与此同时，美国一季度经济数据较差，引起美元走低。国储汇金首席分析师郭永富接受南都记者采访时表示：“资金从美元流到了大宗商品，原油的对冲基金买盘逼近纪录。最近原油之外的其它大宗商品比如螺纹钢的跌势也暂停了。”

尽管如此，原油的供需基本面并未反转。广东油气商会油品部部长姚达明告诉南都记者，地缘因素属突发事件，资金面是在赌博，除此之外还有很多利空因素，虽然美国库存略降但仍处历史高位，且美元指数继续走强，因此原油仍有较大的下行压力，在60美元每桶附近会有较大的阻力。

郭永富也认为，目前原油整体供应强而需求弱，且预计美国经济4月份之后会走出低谷，美元亦会继续走强，因此这轮上涨只是阶段性反弹，且很可能会回调。此外，美国一些最大的页岩油生产商已经削减了成本，提高了效率，他们表示，只要油价维持在当前水平，他们可能决定增产。这意味着向市场供应更多石油，再度形成压低价格的压力。

“业界普遍判断6月份美国和伊朗的核谈判会有一个结果，这个消息出来之后所有利空才算出完，之后原油才会进入上升通道。”姚达明说。

国内成品油价下周一将上调

随着国际油价连续上行，多家机构调升了全年均价预期，巴克莱在4月28日的报告中调高2015年布伦特原油均价至每桶60美元，高于2月时预估的每桶51美元以及1月时预估的每桶44美元。

就国内成品油来说，因国际油价上涨，5月11日也就是下周一，调价窗口将再次打开。姚达明预计将再次上涨，涨幅约250元每吨。

据广东油气商会监测，目前广东市场供应充裕，而需求不旺。虽然汽油的需求受五一假期因素影响有所上升，但估计要进入暑期后才能有较大需求。而柴油由于经济低迷需求依然疲软。此外，由于预计发改委会密集上调油价，下游客户普遍都准备了较高库存。

另据卓创资讯预测，5月11日24时，成品油调价窗口将再度开启。按照当前调整幅度，92/93#汽油上涨0 .19元/升，0#柴油上涨0 .21元/升。本次调价若是完成，将成为2015年以来首个“三连涨”，值得注意的是，这同时也是2013年3月26日新的定价机制施行以来的首个“三连涨”。