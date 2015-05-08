人民币早盘小跌对贸易数据反应平平 横盘整理料延续

盘点分析师解读中国4月贸易数据：“对冲式”降准可期

人民币兑美元即期周五早盘小幅下跌，中间价亦小跌因隔夜国际美元反弹，交易员表示，4月中国贸易顺差尚可，但市场反应平平，市场亦缺乏指引，交投清淡，汇价料延续横盘整理。

他们并表示，各方对人民币区间横向波动预期较为一致，汇价走势异常沉闷；客盘在6.2100元附近购汇意愿也在降低，而大行也缺乏推高汇价意愿，毕竟最新的进出口同比数据表现较差。

“受中间价下跌影响，早盘人民币有所低开，各方对贸易数据不佳有一定预期，在一波小购汇盘推动下一度到6.2100下方，”一国有大行交易员表示，“但6.2100下方对客盘来说贵了，客盘不出手，自然缺乏方向。”

该交易员并指出，大行未见踪影，客盘成市场主推力，估计汇价还将维持在6.2100-6.1900区间波动。

北京时间11:41，人民币兑美元即期报6.2089元，上日收报6.2069元。今日人民币兑美元中间价为6.1147元，上日中间价为6.1113元。

中国海关周五公布，以美元计价的4月出口同比下降6.4%，进口同比降16.2%；均低于市场预期，显示外需依旧疲弱。路透调查预估分别为增长2.4%和下降12%。4月贸易顺差为341.34亿美元；路透调查预估中值为顺差394.5亿美元。4月以人民币计价出口同比下降6.2%，进口同比下降16.1%。

光大证券首席经济学家徐高表示，发达国家经济复苏遭遇波折和人民币有效汇率升值压力之下，出口或将继续维持弱势，而内需疲弱将抑制进口，内外需不景气格局或在短期持续。

全球汇市方面，周五稍后公布美国非农就业报告之前，多数主要货币维持在近期交投区间内，但英镑表现亮眼，升至逾一周以来最高，因外界预计英国首相卡梅伦的保守党将获得连任。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.2725/6.2775，上日尾盘为6.2695。

北京时间11:41，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.2106/6.2130元，上一交易日尾盘报6.2125元。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。