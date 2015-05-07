中国股市是否已经到了该恐惧的时刻？

专栏作家钮文新在撰文中提到，中国股市“政策市”的味道相对浓郁，所以股市不仅有投资者的贪婪与恐惧，而且有管理者的贪婪与恐惧。这一观点值得关注。

股市需要调整，这既是市场的技术要求，也是股市运行中必然出现的市况。还是那句老话：哪有只涨不跌的股市？

牛市也一样，如果过程中不经历一次次充分调整，疯疯癫癫地上涨不仅不可持续，而且这样的“短命牛”，也就不能称其为牛市了。

毕竟，牛市不仅需要上涨的高度，更需要持续的时间。笔者坚信，快牛、短命牛既不是管理者的意愿，更不是投资者意愿。所以，我们投资股市必须要懂大道理。

什么是大道理？讲个故事。笔者是1992年正式开始证券新闻报道的。那时，国际大投行纷纷进入中国，人家是老前辈嘛，总要听人家讲讲课。

而那时候，这些大投行也不厌其烦地开展各式各样的培训、讲座，笔者自然成了“听课者”的角色。

一段时间下来发现，这些大投行的讲课没什么新鲜事，总在说一些什么“长线投资”、什么“有涨就有跌”、什么“信息要透明”、什么“关注基本面”等等一些套话。

全是大道理，老听这些真腻歪，渐渐地也就不愿意再听了。当时想，这些个大道理谁不懂，用得着这般三番五次吗？

20年过去了，当我再回忆起当年的这些讲座，经常感慨良多。而最大的体会就是，做股票投资必须遵从大道理，因为只有大道理才是真理，才不会错。但实际操作过程中，有多少人能够想起这些大道理？更不用说坚持。

巴菲特是中国股市投资者心中的偶像，我是1995年从香港获得第一本他写的书，还有彼得•林奇等等。这还要感谢投资家汪潮涌先生，当年他还是摩根•斯坦利驻京首席代表。

拜读巴菲特的书真得很有快感，他总结了许多投资者的道理，甚至在我看来，那些就股票投资的“经文”。道理极其浅显，文字极其精炼，但记得住吗？记住了能变成行动吗？很难、很难。

笔者认为，学习巴菲特，难就难在“恐惧与贪婪的转换”。我们必须承认，恐惧与贪婪是人性。既然是人性就很难克服，准确地讲，基本无法克服，而恐惧与贪婪却是股票投资的天敌。那怎么办？找到“恐惧与贪婪的、正确的转换时点”。这就是巴菲特的秘诀。

他说：别人贪婪时我恐惧；别人恐惧时我贪婪。看到吗？大道理。但这个大道理告诉我们两点秘诀：其一，巴菲特也无法克服贪婪和恐惧；其二，他为自己的贪婪和恐怕找到了正确的转换时点。

容易做到吗？不容易。因为，往往万众贪婪之时，股票疯涨。开始的时候你还感到恐惧，但一次、两次、三次证明自己的恐惧都错了，结果“恐惧转化为更大的贪婪”，于是赌性大发。最后，市场能量耗尽而下跌之时，那还在贪婪地等待着“自己恐惧失败”的历史重演。

所以，别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧——这不是说教，而是经验，是“贪婪与恐惧转换正确时点”的把握，是大道理，是最接近真理的正确，但很难做到。

很多事，说难就难，所不难也不难，尤其在中国。如果把握“贪婪与恐惧”的转换点？在中国把握它其实不难。因为，中国股市“政策市”的味道相对浓郁，所以股市不仅有投资者的贪婪与恐惧，而且有管理者的贪婪与恐惧。

所以，我们的贪婪和恐惧要跟上管理者的节奏：这就是“炒股要听党的话”。要让贪婪和恐惧变成一张一弛的愉快，而不是每天都在“贪婪恐惧交织”的纠结中痛苦。

记得1996年股市有句名言：你的钱很累，怎么会给你生儿子？这句话实际是在告诫那些短线投机的人、贪婪和恐惧转换太快的人，希望他们让钱安静些，怀孕足月再生产。好像是句玩笑吧？

其实，真正在股市中集大成者，往往是那些“让钱很轻松”的人。打从1995年关注巴菲特，到今天，总是看到他那样快乐，而绝不会为投资而纠结、痛苦。

2008年，他毫不犹豫地出手投资高盛等金融机构，国内许多人认为，这回老爷子可能开始走麦城了，但结果告诉我们，这笔投资成功到巴菲特本人都爱不释手。可见，他贪婪在一个伟大的投资时点上。

最后我想说，中国股市远不到应当恐惧的时刻，但必须有一轮充分的调整。因为，拒绝调整会使所有人更加恐惧，那中国股市就太脆弱了。记住那句老话：洗洗才会更健康。