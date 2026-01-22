使用移动平均线捕捉趋势反转

抓住趋势反转的开端总是需要一些运气。这类交易的风险回报比极高，可能超过10倍甚至20倍。这得益于严格的止损设置和新兴趋势的巨大潜力。





今天，我将向大家展示一种基于交易者希望破灭的逆势入场方法。这套系统经过反复实战检验，具有获取优势的合理逻辑基础。





登录逻辑



我们找到大多数人会顺势增持的点位。我们的入场点将设在他们的止损位附近。我们将利用他们的痛苦获利。





我们如何确定这样一个点？移动平均线与此又有什么关系？





卖出交易示例 我们需要的是一个上升趋势较为强劲的局面。 我们采用JJMA（自适应JMA平滑算法）平均法，绘制两条移动平均线。周期分别为5和10。我推荐下载免费的移动平均线交叉信号指标。 当快速移动平均线从下方穿过慢速移动平均线时，买家将入场。我们将在该K线的低点建仓。 止损位可以设置在形成移动平均线交叉点的K线高点略上方，或者设置在前一个分形点上方。





XAUUSD（黄金）H1图表示例。指标 移动平均线交叉信号允许您反转信号箭头，方便使用。请注意，仅触发了一个卖出信号。





目前黄金出现卖出信号，盈利金额已达止损价的两倍。













前几个屏幕截图中使用的移动平均线交叉信号指标的设置。





摘要：利用他人止损策略的策略

本文介绍的方法并非简单的移动平均线交叉策略，而是一种基于市场心理学的战术方法，能够帮助您找到低风险、高收益的入场点。其核心思想是，在大多数趋势交易者的止损单被触发时，反向入场，预期市场将出现回调或动能转变。 。





方法描述中的主要发现：

逻辑优势：该策略的优势在于其心理层面。它会刻意寻找止损单最有可能集中的区域（例如，在给出的例子中，就在看涨“信号”K线的高点上方）。在这些“出场”水平入场可以实现严格的止损，并可能带来快速的有利走势，从而提供较高的风险回报比。 。 JJMA移动平均线的作用：使用周期为5和10的自适应移动平均线（JJMA）可以使指标对当前价格走势更加敏感，相比简单的简单移动平均线（SMA），能够帮助您更早地识别市场情绪高涨（或恐慌）的时刻。当JJMA和SMA交叉时，会向大多数投资者发出趋势仍在延续的明确信号——此时正是您采取反向操作的时机。 。 实际应用： 趋势是必要条件 。正如XAUUSD的例子所示，该策略仅在强劲且清晰的趋势中有效。 。

该信号是触发信号，而非入场点 。快慢股指指数的交汇点标志着大多数人的希望破灭。真正的入场点并非在交汇点，而是在该交汇点的低点。

风险管理。止损位设置在信号柱最高点上方（或前一个分形点上），这样可以有效防止反转未发生、趋势继续发展的情况。 。 局限性和风险： 错误信号。与任何交叉策略一样，尤其是在短期内，它在横盘整理的市场中可能会产生假阳性结果。 。





最终建议：对于了解价格波动受情绪和其他市场参与者行为驱动的交易者而言，此策略是一项强大的工具。成功运用此策略需要自律、严格遵守资金管理规则，以及区分真正强劲趋势和回调的能力。与任何方法一样，应首先在历史数据和模拟账户上进行充分测试，以了解其在各种市场条件下的细微差别。













