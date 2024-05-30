Prop Controller 模块有什么用？ 🤔

为了理解为什么需要 Prop Controller 模块，首先让我们了解这个模块是什么。 Prop Controller 模块内置于 Expert Advisor 中，其任务是防止超出您账户的回撤。 在 Prop GT Expert Advisor 中，您可以设置对交易中回撤以及每日回撤的控制 缩编。 模块将控制设定值并且不允许超过它们。

当你交易时，你首先需要考虑的是风险控制。 您应该始终了解您承担风险的存款百分比是多少。 这对于那些在 Prop Firms 账户上使用 EA 的人来说尤其重要。 毕竟，如果超过您账户的提款，您的账户将被冻结。 Prop Controller 模块可确保这种情况不会发生。 如果回撤接近设定的临界值，Prop Controller 模块会发出命令关闭所有订单以保存您的帐户。

了解回撤控制和风险管理的必要性是成功交易的关键。 使用 Prop Controller 模块不仅可以帮助您避免严重回撤，还可以增强您的交易信心，因为您知道您的存款受到可靠的保护。 无论您是使用 Prop Firm 账户还是普通账户进行交易，该模块都将为您提供所需的稳定性，并帮助您在所有市场条件下维持投资。

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