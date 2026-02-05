今天只用一个基于随机指标的指标就赚了 97 美元

今日利润：97.42美元——全部来自一个简单、无AI的指标：Advanced Stochastic Scalper





没有魔法，没有黑箱AI。仅依靠纯粹、透明、基于规则的交易方法，在CADCHF M1图表上使用Advanced Stochastic Scalper指标。

今天我严格遵循其信号进行交易——结果不言自明。这并非依赖复杂的算法或机器学习来猜测市场，而是依靠纪律性地执行清晰、久经考验的随机指标逻辑。

✅ 买入信号：当绿色线向上穿越超卖水平线（底部红色虚线）时，立即平掉所有空头仓位。

✅ 卖出信号：当绿色线向下穿越超买水平线（顶部红色虚线）时，立即平掉所有多头仓位。

✅ 连续信号？如果你在同一方向收到2-3个连续信号——加仓！在不平掉前一仓位的情况下开立新仓位。这正是该剥头皮策略真正威力所在之处。

今天，我严格遵守上述规则：

在第一个绿色箭头出现后（超卖反弹）做多。

平掉空单，并在第二个绿色箭头出现后再次做多。

在两个连续红色箭头出现时，抓住了快速下跌行情——平掉多单并开立空单。

最后一个绿色箭头让我在收盘前完成了最后一笔盈利的多单。

总计：仅凭4-5个高概率交易机会，获利97.42美元。无需猜测，毫无延迟，只有干净利落的机械式信号。







