正面或反面交易策略是对交易机器人代码的分析。

交易策略“鹰或硬币”属于高风险短期交易方法，主要用于股票市场和外汇市场。其名称源于决策的随机性，类似于抛硬币（“鹰” - 购买资产，“硬币” - 出售资产）。这种策略仅基于直觉决策或随机信号，并忽略市场分析的基本因素。





代码库中已添加交易策略的源代码：

MetaTrader 5: https://www.mql5.com/zh/code/11637





#property copyright "Copyright 2025, Trading-Go." #property link https://www.mql5.com/en/channels/tradingo-go-en" #property version "26.010"

上述代码是用于MetaTrader Expert Advisor (EA)或指标的编译器指令，用MQL4/MQL5语言编写。

让我们逐行分析：

1. #property copyright "Copyright 2025, Trading-Go."

此行设置了EA或指标源代码的法律所有权。它定义了版权所有者，并帮助标识产品归属于特定组织或个人（“Trading-Go”）。此信息显示在MetaTrader客户端终端的EA/指标属性窗口中。

2. #property link " "

此行允许设置开发者的网页资源链接。当交易者使用此EA或指标时，该链接将在工具属性中可用。这对开发者很有用，因为他们可以通过此方式将用户引导到支持页面、文档或与产品相关的社区。

3. #property version "26.010"

这里设置了软件版本。通常，开发者会以“XX.XX”的格式指定版本，其中第一个数字表示主要版本号，第二个数字表示次要版本号，第三个数字表示补丁。版本号帮助用户轻松跟踪更新并保持工具的兼容性。

#include CTrade trade; #include CPositionInfo posit;

此代码块包含库并创建用于管理MetaTrader交易平台交易操作和头寸的类对象。

让我们详细分析每一行：

1. #include

这是包含头文件（Trade.mqh）的指令，其中包含CTrade类。该文件位于/Trade目录，表示它是MetaTrader提供的标准交易操作库的一部分。CTrade类用于方便地与交易进行交互，包括开仓、平仓、修改订单和获取交易状态信息。

2. CTrade trade;

创建一个名为trade的CTrade类的对象。该对象允许您管理交易的各个方面，如开新仓位、设置止损和止盈、平仓以及执行与交易过程相关的其他操作。

3. #include

这是包含第二个头文件（PositionInfo.mqh）的指令，也位于/Trade目录。该文件包含CPositionInfo类的定义，用于处理账户上当前开仓的信息。通过此类，可以获取每笔开仓的详细信息，如交易量、开仓价格、盈亏等。

4. CPositionInfo posit;

创建一个名为posit的CPositionInfo类的对象。使用此对象，可以查询您交易账户上所有活动头寸的详细信息，这有助于分析当前组合状态并根据所获信息做出决策。

代码块的总体目的：

此代码块为MetaTrader中的自动交易过程提供了基础，通过提供高级API（应用程序接口）。通过创建的trade和posit对象，可以实现自动化的交易决策、头寸监控和常规操作的自动化。

因此，这两个库可以简化复杂的自动交易算法的开发，使您能够专注于策略逻辑，而不是与经纪人服务器的低级交互。

input double iLots = 0.10 ; input int iTakeProfit = 450 ; input int iStopLoss = 390 ; input int iMagicNumber = 227 ; input int iSlippage = 30 ; string sy = "" ; double pt = 0 ; int dt = 0 ;

让我们逐个分析上述代码块中的每个元素，解释其目的和在MetaTrader交易平台自动专家（Expert Advisor）配置过程中的作用。





输入参数（Input Parameters）：

1. iLots = 0.10;

这是类型为double的输入参数，定义了手数（交易量）的大小。默认值设置为0.10。手数决定了每笔交易中购买或出售的资产数量。例如，如果工具是EURUSD，那么0.1手对应10,000单位的基础货币（例如，欧元）。

2. iTakeProfit = 450;

类型为int的参数，设置止盈（Take Profit）的水平。默认值为450。止盈自动关闭头寸，当市场价格达到相对于入场价格的指定盈利水平时。水平以点数（pips）表示。

3. iStopLoss = 390;

类型为int的参数，设置止损（Stop Loss）的水平。默认值为390。止损自动关闭头寸，当市场对您的头寸不利且损失达到指定水平时。损失以点数表示。

4. iMagicNumber = 227;

类型为int的参数，作为交易的唯一标识号（Magic Number）。每个事件（开仓、平仓等）都会获得一个唯一的Magic Number，允许根据此编号过滤交易。默认值为227。

5. iSlippage = 30;

类型为int的参数，限制订单执行价格与指定价格之间的最大偏差。设置的值为30点。如果实际价格与指定点数的差异超过此值，交易将不会执行。用于防止价格滑点过大。

本地变量（Local Variables）：



1. sy = "";

类型为string的变量，用于存储金融工具的符号（例如，“EURUSD”），用于交易。初始为空字符串（""）。

2. pt = 0;

类型为double的变量，用于存储特定工具的点数大小。用于根据点数计算止盈和止损水平。默认值为0。

3. dt = 0;

类型为int的变量，用于计算所选工具报价中的小数位数。小数位数对于正确计算盈利和止损以及其他指标很重要。初始值为0。

此代码块的目的是设置初始配置并为MetaTrader中的自动专家准备环境。输入参数块允许在交易开始前灵活配置EA的行为。

sy = _Symbol ; pt = _Point ; dt = _Digits ; trade.SetExpertMagicNumber(iMagicNumber); trade.SetDeviationInPoints(iSlippage); trade.SetTypeFillingBySymbol(sy); trade.SetMarginMode();





此代码块演示了在MetaTrader的自动专家（Expert Advisor）中初始化主要参数和配置交易操作。每个语句在为EA的成功运行准备条件方面都发挥着重要作用。

让我们详细分析每个表达式。

环境变量：

1. sy = _Symbol;

将全局变量sy赋值为当前交易工具的名称，EA使用的工具。_Symbol是内置常量，返回终端中选择的资产名称。这样，我们就可以访问用于后续计算和处理的工具名称。

2. pt = _Point;

设置变量pt，它接受工具的最小价格变化单位（_Point）。这是测量价格变化的基本单位，对于正确解释系统信号和调整订单很重要。

3. dt = _Digits;

定义变量dt，表示当前工具价格中的小数位数。由于不同的工具具有不同的小数位数（例如，USDJPY有两个小数位，EURUSD有四个），因此此变量对于正确的数字四舍五入和计算很重要。





配置交易对象：



4. trade.SetExpertMagicNumber(iMagicNumber);

为EA发起的所有交易设置唯一的魔术编号（Magic Number）。魔术编号用于标识由特定EA执行的交易，并简化根据此编号过滤头寸。编号的唯一性确保了在不同的机器人策略之间不会出现混淆。

5. trade.SetDeviationInPoints(iSlippage);

通过设置订单执行价格与预期价格之间的最大偏差（slippage），可以保护市场的大幅波动。设置点数值可以防止价格变化过大时执行交易。点数越小，您的请求执行得越准确。

6. trade.SetTypeFillingBySymbol(sy);

根据工具的特性配置订单执行类型（_Symbol）。一些工具需要即时执行（“Market Execution”），而其他工具可能允许延迟执行（“Instant Execution”）。此命令会根据符号的规格自动选择正确的模式。

7. trade.SetMarginMode();

配置EA的保证金模式。保证金管理方法因工具和交易模式而异。正确的保证金设置影响维持头寸所需的可用资金量，并最小化由于资金不足而强制平仓的风险。

double stepvol = SymbolInfoDouble (sy, SYMBOL_VOLUME_STEP ); if (stepvol > 0.0 ) lt = stepvol * ( MathFloor (iLots / stepvol) - 1 ); double minvol = SymbolInfoDouble (sy, SYMBOL_VOLUME_MIN ); if (lt < minvol) lt = 0.0 ; :: MathSrand ( GetTickCount ());

上述代码块实现了对特定工具（货币、股票、合约等）的交易量（手数）的动态调整。主要目标是在交易所允许的范围内设置手数大小，避免在开仓时出错并确保交易安全。

让我们详细分析每一步：

1. 确定手数变化步长：

double stepvol = SymbolInfoDouble(sy, SYMBOL_VOLUME_STEP);

SymbolInfoDouble()命令获取所选符号的手数变化步长（SYMBOL_VOLUME_STEP）。步长定义了可以改变手数的最小间隔。例如，对于一些金融工具，步长为0.01，意味着交易只能以手数的整数百分之一进行。

2. 检查步长的正性：

if(stepvol > 0.0)

检查手数步长是否为正数。如果步长为零或负数，则后续计算没有意义。

3. 向下取整并减少手数：

lt = stepvol * (MathFloor(iLots / stepvol) - 1);

算法将交易者指定的交易量（iLots）减少一个最小步长。

以下是表达式内部的步骤：

iLots / stepvol: 计算适合输入手数的步长数量。 MathFloor(): 将小数值向下取整为最接近的整数。 减去一个单位：减少一个完整步长。 乘以步长：得到新的调整后的手数。

4. 获取最小允许的手数：

double minvol = SymbolInfoDouble(sy, SYMBOL_VOLUME_MIN);

命令获取所选符号的最小允许手数（SYMBOL_VOLUME_MIN）。交易所可能限制最小手数，低于此限制无法进行交易。

5. 检查最小边界：

if(lt < minvol) lt = 0.0;

如果调整后的手数小于交易所设置的最小值，则将其设置为零。这样可以防止机器人尝试以低于允许的最小手数下单。

6. 生成随机数生成器的初始值：

::MathSrand(GetTickCount());

生成初始值，用于后续使用随机数函数。命令获取当前的tick计数（GetTickCount()）并用作后续伪随机序列的种子。这样可以增加随机过程结果的不可预测性。

int total = :: PositionsTotal (), b = 0 , s = 0 ; double Bid = :: SymbolInfoDouble (sy, SYMBOL_BID ); double Ask = :: SymbolInfoDouble (sy, SYMBOL_ASK ); double new_sl = 0 , new_tp = 0 , old_sl = 0 , old_tp = 0 ; if (Bid <= 0 || Ask <= 0 ) return ;

上述代码块在MetaTrader的自动专家（Expert Advisor）中执行一系列重要的准备操作，以便执行进一步的交易逻辑。让我们详细分析每个阶段。

初始化变量：

1. 获取开仓总数：

int total = ::PositionsTotal();

PositionsTotal()函数返回账户上所有开仓的总数，无论方向和工具如何。这些数据对于后续的分析和可能的头寸优化很重要。

2. 初始化买卖计数器：

b = 0, s = 0;

变量b和s用于跟踪开仓的买入（buy）和卖出（sell）数量。它们初始为零，并在分析头寸时增加。





获取当前市场价格：

3. 请求BID价格（卖出价格）：

Bid = ::SymbolInfoDouble(sy, SYMBOL_BID);

SymbolInfoDouble()函数返回当前工具（sy）的最新已知买入价格（BID）。BID价格反映了交易者可以立即出售工具的最佳市场价格。

4. 请求ASK价格（买入价格）：

Ask = ::SymbolInfoDouble(sy, SYMBOL_ASK);

与上述相同，请求当前工具的最新已知卖出价格（ASK）。ASK价格显示了可以立即购买工具的最佳价格。

准备止损和止盈水平：

5. 声明新的和旧的止损和止盈水平：

new_sl = 0, new_tp = 0, old_sl = 0, old_tp = 0;

为未来的计算和比较止损和止盈水平进行预先初始化。零值表示在程序中后续逻辑发生之前没有设置水平。

安全性和价格正确性检查：

6. 检查价格的正确性：

if(Bid <= 0 || Ask <= 0) return;

执行简单的检查，确保价格正确。如果BID或ASK价格为零或负数，程序将退出当前过程（return），以避免错误操作。此条件保护系统免受由于不正确数据导致的不良后果。

for ( int i = 0 ; i < total; i++) if (posit.SelectByIndex(i)) if (posit. Symbol () == sy) if (posit.Magic() == iMagicNumber) { old_sl = :: NormalizeDouble (posit.StopLoss(), dt); old_tp = :: NormalizeDouble (posit.TakeProfit(), dt); if (posit.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY ) { new_sl = :: NormalizeDouble (Ask - iStopLoss * pt, dt); new_tp = :: NormalizeDouble (Ask + iTakeProfit * pt, dt); b++; } if (posit.PositionType() == POSITION_TYPE_SELL ) { new_sl = :: NormalizeDouble (Bid + iStopLoss * pt, dt); new_tp = :: NormalizeDouble (Bid - iTakeProfit * pt, dt); s++; } if (old_sl == 0 || old_tp == 0 ) trade.PositionModify(posit.Ticket(), new_sl, new_tp); }

上述代码块实现了对账户上开仓的循环遍历，并更新相应头寸的止损（SL）和止盈（TP）水平。让我们依次分析每一个操作：





遍历开仓：

for(int i = 0; i < total; i++)

此处对开仓列表进行迭代。变量total已预先设置为账户上的开仓总数（PositionsTotal()）。每个开仓都会被单独处理。





按索引选择头寸：

if(posit.SelectByIndex(i))

使用SelectByIndex()方法，根据索引号在列表中选择头寸。选择后，头寸对象可用于后续处理。





检查符号和魔术编号的匹配：

if(posit.Symbol() == sy && posit.Magic() == iMagicNumber)

首先检查所选头寸的交易工具是否与配置中的符号（sy）匹配。然后，将头寸的唯一编号（Magic Number）与专家参数（iMagicNumber）中设置的编号进行比较。这两个条件对于精确选择所需的头寸是必要的。





保存旧的SL和TP水平：

old_sl = NormalizeDouble(posit.StopLoss(), dt); old_tp = NormalizeDouble(posit.TakeProfit(), dt);

对于所选头寸，保存现有的止损和止盈水平。重要的是，要根据工具的小数位数（dt）对获取的值进行规范化，以确保正确处理浮点数。





处理买入头寸（BUY）：

if(posit.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY)

如果所选头寸是买入（POSITION_TYPE_BUY），则执行以下块：

计算新的止损水平：新的止损线位于当前市场价格（Ask）以下，减去预先设置的止损水平（iStopLoss），以点数（pt）表示。

计算新的止盈水平：新的止盈水平位于当前市场价格（Ask）以上，加上预先设置的止盈水平（iTakeProfit），以点数表示。

统计：买入头寸计数器（b++）增加。





处理卖出头寸（SELL）：

if(posit.PositionType() == POSITION_TYPE_SELL)

如果头寸是卖出（POSITION_TYPE_SELL），则执行以下块：

新的止损：位于当前价格（Bid）以上，加上止损水平。

新的止盈：位于当前价格（Bid）以下，减去止盈水平。

统计：卖出头寸计数器（s++）增加。





修改SL和TP水平：

if(old_sl == 0 || old_tp == 0) trade.PositionModify(posit.Ticket(), new_sl, new_tp);

如果旧的SL或TP水平不存在（等于零），则使用新的水平修改头寸。PositionModify()方法用于修改止损和止盈水平。

if ((b + s) == 0 ) if (:: MathRand () % 2 == 0 ) { if (trade.CheckVolume(sy, lt, Ask, ORDER_TYPE_BUY )) if (trade.Buy(lt)) return ; } else if (trade.CheckVolume(sy, lt, Bid, ORDER_TYPE_SELL )) if (trade.Sell(lt)) return ;





上述代码块描述了在账户上没有活动头寸的情况下随机开仓（BUY或SELL）的算法。让我们详细分析过程：





检查活动头寸的存在：

if((b + s) == 0)

检查买入（b）和卖出（s）头寸计数器的总和。如果总和为零，则表示账户上没有活动头寸。只有在这种情况下，才会启动新头寸的开仓过程。





随机选择头寸方向：

if(MathRand() % 2 == 0)

随机选择未来头寸的方向。使用随机数生成器（MathRand()）。% 2运算符返回随机数除以2的余数，给出50%的概率得到0（偶数随机数）和50%的概率得到非零值（奇数随机数）。





如果余数为零，则选择买入（ORDER_TYPE_BUY）。

否则，选择卖出（ORDER_TYPE_SELL）。

买入头寸（BUY）的开仓：

if(trade.CheckVolume(sy, lt, Ask, ORDER_TYPE_BUY))

在购买之前，使用CheckVolume()方法检查资金是否足够执行所需的交易。参数：

工具（sy），

手数（lt），

当前买入价格（Ask），

订单类型（ORDER_TYPE_BUY）。

该方法检查余额和资金可用性，以开仓所需的手数。

if(trade.Buy(lt))

如果资金足够，使用Buy()命令开仓，传递手数（lt）。如果操作成功，函数执行将被中止（return）。





卖出头寸（SELL）的开仓：

else if(trade.CheckVolume(sy, lt, Bid, ORDER_TYPE_SELL))

如果上述情况不成立（选择卖出），则检查资金是否足够卖出头寸：

工具（sy），

手数（lt），

当前卖出价格（Bid），

订单类型（ORDER_TYPE_SELL）。

if(trade.Sell(lt))

如果成功，使用Sell()命令创建卖出头寸，并停止执行（return）。





void OnDeinit ( const int reason) { }

如果不需要特殊的清理操作，OnDeinit块将保持为空。然而，即使是空块也很有用，因为它可以提醒开发者，如果将来需要，实现资源清理的可能性。

例如，如果您的专家处理图表、创建输出窗口或执行网络请求，关闭图表窗口、释放内存或终止连接将是合理的操作。





总结：

代码实现了在账户上没有活动头寸的情况下随机开仓的简单策略。主要关注点是检查资金可用性并确保能够以市场价格进行交易。这种方法可以用于测试目的或在不需要交易定向的系统中，优先考虑交易频率或其他因素。