欧美原油价格涨逾1%刷新2015年高位，看涨情绪10个月最高

国际原油价格周三(5月6日)亚洲时段涨逾1%刷新2015年年内高位，延续长达一个月的反弹势头，这主要受益于疲软美元和来自利比亚的原油出口中断。此外据外媒最新报报导，加拿大左翼党派新民主党赢得加拿大阿尔伯塔省地方选举，这恐导致加拿大的石油投资减少，削减该国原油产量。





美国NYMEX 6月原油期货现涨逾1%至61.36美元/桶一线，盘中最高触及61.69美元的年内高位；布伦特6月原油期货亦涨逾1%至68.29美元/桶一线，盘中最高触及68.53美元/桶的年内高位。

本周原油多头已经将油价不断推高，上个月布油反弹20%美油反弹25%，尽管有迹象显示石油输出国组织(OPEC)将在下次的6月5日维也纳会议上维持不减产政策。澳洲国民银行(NAB)石油分析师Vyanne Lai称，对冲基金和货币基金经理人从未像现在这样对原油价格如此乐观并看涨，他们的看涨情绪创去年7月以来最高。鉴于也门地缘政治风险加剧，资金经理人很有可能将波动率作为猜测油价将走高的理由。阿尔伯塔省是加拿大原油以及天然气工业的总部以及90%加拿大能源产量的来源。加拿大左翼党派新民主党承诺上台后将增加对石油企业的征税；分析称新民主党新政或使对该省乃至全国的石油投资都减少，影响国内原油产量；而鉴于加拿大原油探明储量位居世界第二，2013年原油产量以407万桶/日排名世界第五，加税措施或影响全球原油产量。利比亚东部港口周二爆发示威活动，导致原油付运暂停。利比亚目前的石油日产量不到50万桶，是2010年之前产量的三分之一。油价同样受到疲软美元的支撑，之前公布的美国3月贸易数据令人失望，暗示第一季度经济前景更加黯淡，美元再度承压。此外，美国石油协会(API)公布，上周美国原油库存意外减少150万桶，为今年首见，亦支撑油价上扬。美国能源信息署(EIA)将于周三晚间发布官方原油库存报告，分析师预计上周原油库存料增加150万桶。石油输出国组织(OPEC)三名代表称，该组织在6月5日维也纳会议上料维持当前产量不变，因海湾国家持续把市场份额作为重点，原油价格上涨也削弱了其它成员国对减少供应的呼声。有迹象显示中东产油国继续考虑在激烈的竞争环境下保住市场份额，最大原油出口国沙特周二表示，其面向亚洲客户的6月阿拉伯轻质油官方售价(OSP)维持不变，仍为每桶较阿曼/迪拜均价贴水0.60美元。

北京时间13:47，美国NYMEX 6月原油期货报61.50美元/桶，上涨1.26%；布伦特6月原油期货报68.28美元/桶，上涨1.05%。