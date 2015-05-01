美元上演“兵败如山倒”欧元多头长出一口恶气

隔夜美国一季度GDP浇了美元兜头一盆冷水，好在稍后的美联储政策声明并没有“落井下石”，这也给了多头喘息之机。周四(4月30日)欧市盘中，美元指数反弹无力，汇价窄幅震荡于95关口附近，我们之前关于美元将跌回2月震荡区间的担忧也成为现实。欧元等非美货币反弹势头相当凶猛，有市场分析人士认为欧/美跌至平价的危险正在远去。

GDP疲软美联储论调温和 美元梦回2月震荡区间

隔夜美国一季度GDP给了美元兜头一盆冷水，市场之前对于美国经济在一季度放缓脚步的预期兑现，美元指数随后破位大跌，重新回到今年2月的密集成交区附近。

美国商务部公布的数据显示，美国第一季度实际GDP初值年化季率增长0.2%，远不及市场预期的增长1.0%，前值增长2.2%。

分项数据显示，美国一季度企业投资季率下降3.4%，前值增长4.7%。其中第一季企业固定资产投资年率下滑2.5%，为2009年底以来最差表现，此前一个季度为增长4.5%。同时，美国一季度出口大跌7.2%，前值增长4.5%。

显然，美国GDP数据要远逊于市场的预期，这暗示美国经济复苏或并没有市场所想的那么强劲。随后，各大投行纷纷下调对于美国二季度经济的预期。美国银行将美国2季度GDP增速从3.5%下调至2.5%，而德意志银行则将预期从此前的4%调降至2.5%，这也引发美元抛售潮，不过好在稍后的美联储政策声明并没有“落井下石”。

美联储毫无意外将联邦基金利率维持在0.25%，同时在声明中保留了“合理信心”一次，整体基调并无变化。

美联储在声明中指出，虽然1季度经济增速放缓，经济以及就业增长前景稳定。1季度就业增长缓慢，劳动力缺口依然存在，家庭支出增速降低，但实际收入显著提高。

声明同时称，美国商业投资有所降低，出口也有下滑。通胀仍未进一步接近2%目标，部分原因是能源价格以及美国进口成本下将。基于市场的通胀预期依旧低迷，基于调查的长期通胀预期则保持稳定。

声明重申，加息前需要对通胀有“合理信心”，经济增长风险与就业前景接近平衡，通胀率将在中期升至2%目标。目前能源价格走低影响了通胀，同时冬季严寒天气也阻碍了经济恢复，但这些因素都是暂时性的。

美元指数在GDP数据公布之后一路走低，汇价虽在美联储声明过于小幅反弹，但日内继续扩大跌幅。欧市盘初，美元指数最低跌至94.41，刷新近2个月低位。

技术上看，如我们昨日所预期的那样，美元指数在跌破96.18的颈线位置之后加速下跌，汇价已经回到2月的震荡区间(93.30-95.50)；MACD指出绿色动能柱急剧扩大，汇价面临进一步下行的风险。

如果美元能守稳93.30上方，那么汇价或将陷入区间震荡整理。若汇价跌破2月的震荡区间，更进一步深度回调的风险将增加。

美元空头气势汹汹，但是各大投行仍不改之前对于美元的中期看多立场。美银美林(BofA Merrill)认为，后市美国数据的表现将是关键。

美银美林表示，美联储对经济前景的看淡其实已经被市场差不多定价完毕了。因为近期市场已经修正了美联储的政策预期，美元近期也持续承压。

该行指出，随着暂时性不利因素的消退，美国经济的反弹将得到延续。但这些需要经济数据的支撑。在美元之前持续走高的背景下，经济数据的表现对美联储决定何时升息的影响更大。

日内晚间，美国将公布一系列经济数据。其中，北京时间20:30公布的美国3月个人消费支出月率和美国上周季调后初请失业金人数料将对美元短线走势产生直接影响。

非美货币“全面爆发” 欧/美的平价危险已经解除？

美元风光不再，非农货币全线转入反攻。欧元和英镑等欧系货币对美元日内大幅上扬，欧元/美元有望创2011年以来最大月度涨幅。

欧市盘初，欧元/美元强势突破1.1200关口，最高触及1.1247，刷新一个月高位。英镑/美元一度升至1.5490。

技术上看，欧元/美元突破1.1035阻力之后上升势头强劲，5日均线已上穿60日均线；MACD指标红色动能柱进一步扩大，暗示多头动能充足，汇价有望延续上行趋势。

Kshitij咨询公司外汇分析师预计，欧元/美元面临进一步上涨空间，如果汇价持续站稳1.11阻力区域上方，则短期将进一步涨向1.1286。

该分析师表示，欧元/美元已经强劲反弹。并突破1.10-1.11区域的所有直接阻力位。如果这一反弹之势能持续，则近期目标涨至1.1286。与此同时，欧元还受到德国债券收益率大幅上扬的提振。

德国商业银行(Commerzbank)固定收益部首席分析师Karen Jones日内指出，“虽然仍倾向于看跌欧元/美元，但汇价走势却出现矛盾信号。DMI动向指标出现买盘信号，且汇价自12月以来首次上穿55日均线。因此，短线对欧元/美元持中立态度。若汇价跌至1.0924(55日均线)和1.0762支撑线附近，则短线将转为看跌。目前建议逢高做空。”

而有更为乐观的市场人士则指出，欧/美跌至平价的危险恐怕已经渐行渐远了。

他们认为，欧元目前正在筑底，对欧元的需求与其说是折射出市场对欧元区增长前景的“公投结果”，不如说反映了投资者想要从该地区股市今年19%上涨行情中分得一杯羹的意愿。

Atlantic Trust Private Wealth Management首席投资官David Donabedian表示：“欧洲股市几乎是一夜之间从‘弃儿’变成了‘宠儿’，短期来看，欧元可能会再涨一点。”

日内欧盟统计局公布的数据显示，欧元区4月调和消费者物价指数初值年率持平，符合市场预期，前值下滑0.1%。

路透随后评论称，此前通胀连续4个月下滑，主要受能源价格下跌的影响，本次欧元区4月通胀企稳，结束了下滑的记录，显示出持续的通缩风险正在减弱。触底的通胀可能对欧洲央行来说是好消息，因为央行希望将通胀在中期维持在2%的目标水平下方，但也要接近该水平。