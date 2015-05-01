今年4月OPEC原油产量跳增至2012年来最高

据外媒周四(4月30日)公布的调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油供应跳增至两年多来最高水平，因受伊拉克和沙特阿拉伯创纪录或者接近纪录高位的供应所提振，OPEC主要产油国仍专注于坚守市场份额。此外，OPEC成员国的增产，使得今年上半年对OPEC产量的预估更进一步高出需求，但下半年需求预计将较强。

调查显示，OPEC的4月原油供应量料增加至3104万桶/日，3月经修正为3097万桶/日。

德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示，“现在市场处于过度供应，这个情况不太可能很快消失。”

调查还称，倘若OPEC仍维持整体产量不变，那么4月产量将为2012年11月生产3106万桶以来的最高水准。

除了伊拉克以外，产量提高的主要原因在于尼日利亚出口增加，以及利比亚产量在局势动荡的情况下依然小增。调查报告中的消息人士称，全球最大石油出口国--沙特阿拉伯4月维持产量在接近纪录高位的水平。

伊拉克政府与库德地区政府达成协议后，伊拉克进一步增加了北部出口，从而弥补了南部出口小幅下降的损失。伊拉克原油大部分从南部出口。

调查称，伊拉克4月原油出口量可能将超过3月创纪录高位的每日298万桶，有望达到每日310万桶。

OPEC最大的非洲产油国--尼日利亚4月原油出口量增加，因该国最大的出口终端Qua Iboe港的出口量更加接近正常水平。

调查中消息人士称，伊朗石油出口增加，因为一些买家在3月核协议谈判期间迫于美国压力远离伊朗，他们4月又恢复购买伊朗石油。

他指出，伊朗4月石油产量没有相应增长，增加的出口来自库存。

调查显示，沙特石油产量在3月升至纪录高位后，4月下降，但日产量仍超过1000万桶，因当地电厂的需求增加。

在产量减少的OPEC国家中，降幅最大的是另一个西非产油国--安哥拉，原因在于英国石油公司(BP)的Saturno和Plutonio油田生产暂时中断。

OPEC下次会议将于今年6月5日举行，该组织官员的言论暗示其将维持产出政策不变。