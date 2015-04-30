4月30日现货白银/原油走势分析及操作建议

昨日晚间公布的美国第一季度GDP数据不佳，实际GDP年化季环比初值和第一季度核心PCE物价指数年化季率双双不及预期。这使得4月以来美国数据整体表现不佳的趋势得到延续。具体数据显示，每天白银/原油具体行情分析我们都会在群内175109819验证258提供。美国第一季度实际GDP年化季率初值增长0.2%，预期增长1.0%，前值增长2.2%。第一季度核心PCE物价指数年率初值0.9%，不及预期。

今日凌晨，美联储决议声明维持基准利率在0-0.25%不变，一如市场预期，并重申第一季度GDP增速放缓和就业人口温和增加，重申3月份对加息问题的立场。决议声明并未就加息前景给出进一步暗示，相比市场预期也就略显鹰派。

今日亚盘时段，时长或将进一步解读美联储会议纪要，欧洲时段，料美联储决议的影响力还会生效。同时投资者需要关注德国的就业数据对于市场的影响。如果德国就业良好，欧元将会受到支撑，金价同样也会受益。纽约时段，投资者密切留意美国的当周初请失业金数据。数据向好将打压金价，反之支撑金价。

白银技术分析：

【白银】、隔夜银价冲高回落日线收报阴十字K，每天白银/原油具体行情分析我们都会在群内175109819验证258提供。短期价格在连续两交易日测试波段阻力3300后冲高回落，日线上依旧呈现较为良好的多头反攻，但连续性较差，价格当前收稳前期震荡阻力3250上方，短期呈现偏高位修正中，日内继续关注价格对3240及3300的测试力度，整体以震荡结构看待，操作适宜区间内高抛低吸

4小时图上，银价连续阴阳交替，短期冲高回落测支撑后再次反弹，当前价格呈现高位横向修正中，趋向指标高位发展后存在回落风险，日内需重点关注回落空间能否延续和拓展，关注3240/3220支撑，上行关注3280/3300阻力

亚盘关注价格在3250-3300的高位修正，操作等待靠近两侧的时机

========现货白银日内亚欧盘操作建议：

(1)银价回调见3250、3240轻仓做多，损3210，目标看3280-3290；

(2)银价3280、3300分批做空，损3320上，目标看3250-3240，破位移损持有至3210；

原油技术分析：

【原油】、原油价格在昨日EIA数据利好影响下走出上行破位，价格进入360上方区域后回落，每天白银/原油具体行情分析我们都会在群内175109819验证258提供。日线上收出一根中阳柱，价格吞没此前数日整理幅度及空间，同时突破并站上半年线关键压制，短期空间倾向向上打开，日线氛围偏强强势，操作适宜回落多单为主，高位空单为辅

4小时图上，价格持续处在微观上行趋势线上方运行，目前趋势线支撑上移至350/352，整体收线格局呈现中继上行拓展态势，均线系统向上反散至355/356区域，短线氛围同步强势，日内建议守候价格回踩均线的机会顺势做多为主

========现货原油日内亚欧盘操作建议：

（1）、价格回踩353/355做多，损350，目标360/363；

（2）、破365至上方368/370做空，损373，目标363/360；

报价

周四关注：

17:00欧元区4月调和消费者物价指数初值

20:30美国三月个人消费支出

20:30美国上周季调后初请失业金人数