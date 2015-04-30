巴西拼了！为对抗8%的高通胀 连续五次加息

巴西央行五个月内连续第五次加息，旨在令高企的通胀在明年底回到目标水平。

当地时间周三，巴西央行将基准贷款利率上调50个基点至13.25%，这是2009年1月以来的最高利率水平。

巴西央行行长Alexandre Tombini曾誓言将在2016年底令通胀降至4.5%。而彭博新闻社对经济学家的预期调查结果显示，经济学家们预计他将无法兑现承诺。不仅如此，他们还预计巴西将在今年陷入25年以来最严重的经济衰退。

巴西目前正处于糟糕的经济状况当中。货币贬值、政府增加了对电力和燃料等价格的管制力度，这些都迫使通货膨胀在今年年初大幅攀升。

4月中旬，巴西通胀率从3月同期的7.9%迅速增长到8.22%，按年率计算为十多年以来最高。巴西央行对分析师预期的调查结果显示，他们预计2015年通胀率均值将为8.25%，为2003年以来首次超过通胀目标区间上限。

鉴于不乐观的经济现状，经济学家们认为，作为拉丁美洲最大的经济体，巴西经济将在今年萎缩1.1%，将为1990年以来的最差表现。

为了提振投资者信心，巴西财政部长Joaquim Levy誓言将通过增加税收、削减预算来增加政府收入。至少，他的誓言还是有些作用的——标普公司3月份将巴西主权信用评级维持在投资级别不变。

在巴西央行加息前，巴西本币雷亚尔领跌全球货币，跌幅达0.8%，至2.9613。这是彭博社追踪的31种货币中跌幅最大的币种。