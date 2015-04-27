美元尾盘略有复苏 欧元望希腊莫搅局

汇市概况：周一(4月27日)亚洲盘中多数币种温和交投，美元指数尾盘有所走高。这究竟是不是重拾升势的开始就见仁见智了。

要美元走高并不难，只要本周的美国经济数据(比如重磅的美国GDP)不要再像之前那样不堪就行了。但就日内而言，本交易日缺乏重要的美国经济数据公布，因此不是很期待日内美元能出现什么大行情。

欧元/美元亚盘震荡交投，尾盘有冲高回落的形态。对于欧元而言，目前的动能似乎是向上的，但上行空间有十分有限。而且对于欧元来说，希腊问题还没敲定，要等5月中旬接着谈。希腊政府一直声称现有资金能抗到5月，本周将公布的希腊资金结余数据究竟如何值得关注。

其他货币方面，美元/日元尾盘温和走高，刷新日内高位119.20水平。澳元/美元尾盘跌至0.78关口下方。

日内焦点、风向标：

20:00 欧洲央行副行长康斯坦西奥在布鲁塞尔发表讲话

22:30 美国 4月达拉斯联储制造业指数

主要货币走势分析：

欧元：周一亚市盘初，欧元/美元开盘报1.0864，汇价盘中震荡交投。从技术上看，欧元/美元日图MACD红色动能柱犹存，KDJ指标向上。日线图上，欧元仍陷入低位区间震荡行情。

日元：周一亚市盘初，美元/日元开盘报118.88，汇价尾盘快速走高。从技术上看，美元/日元日图MACD绿色动能柱微存，KDJ指标走平。从日线图来看，美元/日元仍是高位区间震荡行情。

澳元：周一亚市盘初，澳元/美元开盘报0.7824，汇价尾盘承压。从技术上看，澳元/美元日图MACD红色动能柱犹存，KDJ指标向上。从日线图来看，澳元仍是低位区间震荡行情。