金价高外加进口限制 印度低成色金饰越来越受欢迎

印度是全球最大的黄金需求国，印度民众在传统上对黄金有着非常大的热情。

近年来，随着经常账户赤字的恶化，印度政府开始对黄金需求进行控制，自2013年起就对黄金进口进行限制，尽管去年以来有所放松，但黄金进口关税却依然维持着10%的高水平。另外，在新财年的预算案中，印度政府计划开始大力推动黄金货币化的项目，希望将该国国内已有的黄金动员起来，以减少进口量。

不过从印度国内的黄金需求趋势来看，低成色的金饰正在越来越受欢迎。

22克拉的金饰的价格从2007年的1万卢比/10克上涨到了2.7万卢比/10克，当然，这还是经历了前两年金价回落的情况。

据称，正是由于金饰价格的上涨，印度的抢夺金饰等案件增多。

在西方国家，譬如在英国，9克拉低迷金饰受欢迎，而在美国，10克拉的金饰受欢迎，印度的消费者们则一贯认为22克拉才是“真黄金”。但自从金价在2011年达到顶峰后，14克拉和18克拉的金饰开始出现。

金饰商Gitanjali Gems称，在金价上涨此后印度政府又对进口进行限制后，印度消费者对黄金的购买力有所下降，该金饰商称，其金饰销售中的6%至8%是来自低成色的金饰。

以印度国内的金价来看，10克的22克拉黄金制品价格大约在27094卢比左右，18克拉的10克黄金制品价格为22168卢比左右，差距明显。

受此影响，很多大的金饰商开始生产低成色的金饰。