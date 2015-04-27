黄金破位白银紧随FED决议侵袭金市

国际黄金本周开盘报1209.00美元/盎司，收盘报1179.10美元/盎司，下跌24.80美元，最高触及1209.00美元/盎司，最低下探1174.73美元/盎司，跌幅2.06%。黄金周线最终收实体大阴线。另外，国际现货白银(15.82, 0.19, 1.22%)本周下跌0.53美元，跌幅3.26%。开盘报16.22美元/盎司，最高触及16.37美元/盎司，最低下探15.57美元/盎司，收盘报15.72美元/盎司。

上周宏观数据方面主要有两大特殊的事件在影响着黄金的走势，第一大事件是也门的内战情况，这起战争事件从上上周初开始于上周四终结。我们查阅最新消息沙特停止对也门反对派攻击，使得避险属性消退。这起战争影起的黄金外汇市场避险战宣告结束，随后第二个大事件是希腊的债务危机问题，再次成为现今市场是不安定因数，退欧风险进一步上升，市场目前对其不甚乐观。

除了以上两大事件外，美国方面公布的数据也是好坏半半。现观美元指数周线，K线形态走出了阴锤子线，高位连续受阻，形成类高位M头看跌形态，短周期均线的死叉，形成了看跌预期，都是不利的技术因素。同时消息面连续炒作几个月的““大事件”美联储加息到底是6月还是9月仍然会是近期美元的紧箍咒，现在普遍论点是6月不太可能了，将时间节点退后到9月份观点的概率进一步加大。这样的消息或许会对美元形成短期偏空影响，笔者综合分析，美元短周期进行蓄势整理是必然的，未来仍需关注（96.2-100）区间突破。

周初得到消息：据国际货币基金组织(IMF)周一(4月27日)公布的数据显示，今年3月哈萨克斯坦黄金储备较2月的630.5万盎司增加，至637.9万盎司。而俄罗斯黄金储备也从2月的3882.9万盎司上升，至3981.1万盎司。与此同时，土耳其3月也增持黄金储备至1649.3万盎司，2月为1640.7万盎司；白俄罗斯黄金储备增至143.1万盎司，2月为133.4万盎司。不过，墨西哥3月减持黄金储备至393.6万盎司，2月为394万盎司；塔吉克斯坦黄金储备从2月的30.7万盎司降至28.7万盎司。

本周的数据面主要集中在美国方面，美国将发布大量重磅数据，包括GDP、ISM制造业以及就业成本指数等。当然最值得关注的美联储会议决议才是重中之重。周二(4月28日)联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的政策会议，美联储(FED)此前早已排除4月行动的可能性，但在经历了连续低迷的经济数据之后，国际投行们对于美联储6月份首次加息的预期也已显著降温。投资者将关注美联储会后声明，以了解当前联储内部对于经济前景的最新看法。若措辞悲观，可能令市场人士对于6月加息的预期进一步遭受打压。当然，投资者还要聚焦声明中是否提及强势美元，若联储警告强势美元恐损及美国经济，则同样会令美元遭挫。

从总体来看，本周的黄金将严重受数据面所影响，目前技术面上来看，中期趋势在上周跌破1180-1220区间后，已然较为明朗，因此我们不能因基本面上的焦点不确定而过分谨慎。

本周初笔者预计黄金会有所反弹毕竟上周五4月24号晚间跌的较深，短期有回踩需求，回踩过后未来目标先会跌至1150附近。长期趋势投资者耐心等待，短线交易者仍要以谨慎态度看待黄金反弹，切莫满仓交易。支撑1175--1170--1165阻力1184--1191--1200

入市有风险，投资需谨慎！